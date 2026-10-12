Nafnið hans komst í fréttir um allan heim – Nú verður nýkjörni bæjarstjórinn að skipta um símanúmer

Sunnudaginn 4. október var Hitler Mussolini Simeón Flores, 45 ára, kjörinn bæjarstjóri í perúska bænum Queropalca. Hann var í framboði fyrir miðju-vinstriflokkinn Ahora Nación og hlaut 34% atkvæða.
Það var svo sem ekki kosningasigurinn einn sem vakti athygli heimsbyggðarinnar heldur nafnið hans enda óvenjulegt að einhver beri sömu nöfn og tveir helstu fasistaleiðtogar heimsins á fyrri hluta síðustu aldar.
El País segir að þetta hafi vakið svo mikla athygli að bæjarstjórinn hafi neyðst til að skipta um símanúmer því svo margir blaðamenn og aðrir hafa sett sig í samband við hann. Margir blaðamenn vildu spyrja hann af hverju foreldrar hans völdu að skíra hann Hitler Mussolini.
Leiðtogi flokks hans segir að Hitler Mussolini sé „auðmjúkur og feiminn maður“ sem sé nokkuð brugðið vegna allrar athyglinnar sem hann fær þessa dagana.
Svo hafa svikahrappar herjað á hann og reynt að hafa fé af honum og glæpasamtök hafa krafið hann um greiðslu verndargjalds gegn því að vinna honum ekki mein.
Hvað varðar hið óvenjulega nafn hans, þá segir Politiken að sú hefð sé í Perú að velja nöfn sem eru innblásin af sögulegum persónum og úr vinsælu menningargeirum.
Reynt var að stöðva þetta 1998 þegar lög voru sett sem kváðu á um að yfirvöld yrðu að samþykkja skírnarnöfn. Lögin mættu mikilli andstöðu og voru síðar afnuminn og því er hægt að skíra börn eftir fótboltastjörnum og Pokémon-persónum.
Sinesio López, félagsfræðiprófessor, sagði í samtali við El País að margir perúskir foreldrar velji nöfn sem tákni styrk og völd en þetta endurspegli ekki endilega pólitískar skoðanir þeirra sjálfra.
Hann sagði að þetta sé oft fólk úr verkamannastétt sem þekki ekki vel til mannkynssögunnar og dáist að fólki óháð því hvaða hugmyndafræði það aðhyllist eða aðhylltist.
Samkvæmt perúsku þjóðskránni báru tæplega 4.000 manns nafnið Hitler árið 2023.