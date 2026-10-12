Maður sem lifði af mannskæðustu flóðbylgju sögunnar rifjar upp þegar fyrsta bylgjan skall á

Maður sem lifði af flóðbylgjuna á annan í jólum árið 2004 lýsir því hvernig hann vaknaði í sumarhúsi sínu í Taílandi rétt áður en fyrsta bylgjan skall á.
Andrew Chaggar var 27 ára gamall þegar hann lagði upp í árslangt ferðalag um heiminn með konu sinni, Nova. Í viðtali við LADbible segist Chaggar hafa vaknað 26. desember 2004 við hristandi sumarhús og hljóð sem hann gæti aðeins lýst sem „líkt og þotuhreyfill sem er að hefja flugtak“.
„Bústaðurinn fór að hristast og skjálftinn varð sífellt harðari,“ sagði hann. Nova var þegar komin á fætur og stóð hinu megin við rúmið. „Ég man að hún leit í kringum sig og sagði: „Hvað er þetta? Hvaða hljóð er þetta? Hvað er að gerast?“ Ég man að hún leit út fyrir að vera mjög hrædd“
Samkvæmt breska Rauða krossinum létust um 230.000 manns í hamförunum, en Indónesía, Indland, Srí Lanka og Thailand urðu verst úti.
Hvernig skall fyrsta flóðbylgjan á Khao Lak?
Chaggar og Nova dvöldu í litlu íbúðakjarnahúsi með um 10 bústöðum í Khao Lak, um 30 metrum frá ströndinni. Þar sem bústaðirnir stóðu hornrétt á ströndina sagði hann að þau hefðu ekki getað séð neitt út um gluggann og aðeins heyrt titringinn og hávaðann.
„Við höfðum vakað frekar lengi kvöldið áður, svo ég man að ég var ruglaður,“ sagði hann. „Ég hafði bókstaflega rétt nægan tíma til að fara úr rúminu þegar fyrsta bylgja flóðbylgjunnar skall á enda sumarhúsanna sem við vorum í. Húsin féllu niður eins og dómínókubbar.“
„Okkar var líklega það þriðja eða fjórða í röðinni. Ég man bókstaflega eftir því að hafa verið í sumarbústaðnum og vaknað í vatninu næstu mínútu,“ hélt hann áfram.
Hann sagðist ekki vita hvort flóðbylgjan hefði slegið hann niður eða hvort hann hefði bara verið agndofa. „Þetta var næstum eins og að vera í þvottavél fullri af nöglum. Það var þessi ótrúlega sterki straumur og það var bara engin leið að synda á móti honum. Ég var algjörlega kominn undir náð hans.“
Þá kom brak úr sumarhúsunum sjálfum. „Í vatninu var málmur, gler, múrsteinar, líklega heilir bílar og þess háttar. Þetta var svo öflugt.“
Hvernig lifði Andrew Chaggar af flóðbylgjuna árið 2004?
Chaggar telur að olíutunna hafi rekist á höfuð hans og skilið eftir ör, áður en hann skolaðist inn í landið gegnum hótelbyggingarsvæði sem var úr steingólfum og súlum. Vinstri fótur hans festist við súlu og olli verstu meiðslum hans.
„Þó að þetta hafi valdið mér verstu meiðslunum, þá held ég að það sé grundvallarástæðan fyrir því að ég er á lífi í dag,“ sagði hann og útskýrði að hann teldi að annars hefði hann verið dreginn út í flóann.
Chaggar var um fjórar klukkustundir á staðnum áður en tveir menn fundu hann og hjálpuðu honum niður, þrátt fyrir að kallað hefði verið og varað við að önnur alda væri að koma.
Um sex mánuðum eftir flóðbylgjuna sagði lögreglan Chaggar tennur sem fundust hefðu samsvarað Nova. Hann staðfesti einnig að hálsmen á ljósmynd væri hennar. Nova var þannig úrskurðuð látin.
Chaggar stofnaði síðar góðgerðarfélagið International Disaster Volunteers, sem hann stýrði í 10 ár. Í dag er hann giftur og á tvö ung börn.