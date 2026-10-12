Krónprinsinn sagður logandi hræddur - Felur sig í rammgerðum höllum

Mohammed bin Salman, krónprins Sádi-Arabíu, er sagður halda sig í felum eftir mannskæðar eldflaugaárásir Húta á höfuðborgina Ríad undanfarna daga.
Öryggisgæsla um krónprinsinn hefur verið hert til muna og hefur hann að sögn ferðast á milli konungshalla sem eru undir strangri gæslu og búnar neðanjarðarbyrgjum.
Samkvæmt heimildum bandaríska dagblaðsins Wall Street Journal hefur krónprinsinn haldið sig að mestu fjarri sjónum almennings síðustu sex daga og annast sérvalin öryggissveit gæslu hans.
Síðast sást til krónprinsins á þriðjudag þegar hann gaf blóð til stuðnings landsátaki um blóðgjafir.
Ástandið í Sádi-Arabíu er afar viðkvæmt eftir mannskæðar eldflaugaárásir Húta á höfuðborgina Ríad undanfarna daga.
Á laugardag létust þrettán manns og hundruð særðust þegar flugskeyti hæfði flugstöðvarbyggingu King Khalid-alþjóðaflugvallarins í borginni. Önnur árás var gerð á flugvöllinn á sunnudag og varð hún einum manni að bana. Ellefu særðust.
Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á árásunum og varað við því að flugvellir og önnur mikilvæg mannvirki í Sádi-Arabíu kunni að verða fyrir frekari árásum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst yfir þungum áhyggjum af þróun mála og sagt að Bandaríkin kunni að taka þátt í hernaðaraðgerðum gegn Hútum.
„Þetta er ekki gott. Ég er ekki ánægður,“ sagði Trump við fréttamenn og bætti við að hann hygðist ræða við Mohammed bin Salman, krónprins Sádi-Arabíu.
Bæði Bretland og Evrópusambandið hafa fordæmt árásirnar og varað við frekari stigmögnun átaka í Mið-Austurlöndum.
Sádi-Arabía hefur frá árinu 2015 farið fyrir hernaðarbandalagi sem styður stjórnvöld í Jemen í átökunum við Húta. Óttast er að nýjustu árásirnar og hugsanleg hernaðaríhlutun Bandaríkjanna geti leitt til enn umfangsmeiri átaka á svæðinu.