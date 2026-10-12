Hún var rekin úr starfi að kröfu foreldra vegna djarfra mynda – Nú hlær hún hæst af öllum

Courtney Tillia starfaði sem sérkennari og varð að sætta sig við lág laun. Til að drýgja þau byrjaði hún að birta djarfar myndir af sér á OnlyFans. Þessu komust foreldrar barnanna, sem hún kenndi, að og kröfðust þess að henni yrði vikið úr starfi og við því urðu skólastjórnendur. En nú hlær Courtney manna hæst og er líklega bara foreldrunum þakklát fyrir að hafa látið reka sig.
Í dag tekur það hana bara nokkra daga að þéna árslaunin sem hún hafði sem sérkennari en hún er með meistarapróf í sérkennslufræðum.
Eftir að hún lauk meistaraprófinu byrjaði þessi fjögurra barna móðir að kenna börnum með sérþarfir í skóla í Phoenix í Arizona í Bandaríkjunum. Launin voru svo léleg að hún var að drukkna í reikningum og fjárhagslegar áhyggjur voru að sliga hana.
Eftir sex ára starf í skólanum fékk hún nóg af að vera blönk og byrjaði að sitja fyrir sem fitness-módel og þetta þróaðist fljótlega yfir í að hún opnaði reikning hjá OnlyFans og fór að afla sér áskrifenda sem borguðu fúslega fyrir að sjá nektarmyndir af henni.
Öskureiðir foreldrar
Það leið ekki á löngu þar til nokkrir foreldrar barnanna, sem Courtney kenndi, komust á snoðir um aukastarf hennar og þá varð allt brjálað.
Skólastjórnin var kölluð til fundar og Courtney var í raun og veru hrakin úr starfi. Kennaraferli hennar var lokið.
En ef einhver hélt að það myndi brjóta hana niður, þá hafði hinn sami rangt fyrir sér. í staðinn fyrir að leggjast flöt og skammast sín sleppti Courtney öllum hömlum lausum, flutti til Los Angeles og gerði það að fullu starfi að taka og birta djarfar myndir.
Í viðtali við New York Post sagði Courtney að hún hafi nú þénað meira en eina milljón dollara á OnlyFans. Hún þénar meira á einum mánuði en hún gerði á heilu ári sem kennari. Þegar best gengur nær hún kennaralaununum á tæpri viku.