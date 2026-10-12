Hreyfir þú þig í minna en 20 mínútur á dag – Þá getur þú verið í tvöfalt meiri hættu á að fá sykursýki-2

Flestir ef ekki allir vita að hreyfing er góð fyrir heilsuna. Samt sem áður er erfitt að vita hversu mikið maður þarf að hreyfa sig til að það færi líkamanum ávinning.
Í nýrri rannsókn, sem vísindamenn við Leiden University Medical Centre, lögðu fram í ágúst síðastliðnum þá er skýrt samhengi á milli hreyfingar og hættunnar á að fá sykursýki-2.
Fullorðnir, sem stunduðu hóflega til ákafa hreyfingu, voru í um tvöfalt meiri hættu á að fá sykursýki-2 en þeir sem hreyfðu sig meira.
Fylgst var með tæplega 88.000 Bretum í tæp átta ár. Á meðan á rannsókninni stóð fengu 2.140 þátttakendur sykursýki-2.
Sá helmingur hópsins, sem hreyfði sig mest, hreyfði sig venjulega í 409 mínútur á viku. Helmingurinn sem hreyfði sig minnst náði aðeins 121 mínútu.
Aldur reyndist einnig skipta töluverðu máli. Meðal þeirra yngri en 63 ára, sem hreyfðu sig minnst, voru líkurnar á að fá sykursýki-2 tvöfalt meiri en hjá þeim sem hreyfðu sig mest.
Hjá 63 ára og eldri voru líkurnar 65% meiri.
Yngsta fólkið hafði mestan ávinning af því að hreyfa sig.