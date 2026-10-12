Fylgstu með fótunum – Breytingar geta verið merki um hjartabilun

Líkaminn sendir oft frá sér viðvaranir þegar starfsemin víkur frá því sem er eðlilegt. Það er auðvelt að átta sig á sumum þessara merkja en öðrum er hægt að vísa á bug.
Eitt einkenni, sem kemur fram í fótunum, þarfnast sérstakrar athygli að sögn breska heilbrigðiskerfisins NHS því þetta einkenni getur í ákveðnum tilfellum verið merki um hjartabilun.
Einkennið er bólgur í fótum eða við ökklana. Slík bólga getur myndast þegar hjartað nær ekki að dæla blóðinu nægilega vel um líkamann.
Einkennið getur einnig komið fram í maganum.
En það er rétt að hafa í huga að bólgnir fætur og ökklar geta einnig átt sér aðrar orsakir og eru því ekki endilega merki um hjartabilun. Hjartabilun þýðir ekki að hjartað sé hætt að starfa.
Mirror skýrir frá þessu og segir að bólgur séu aðeins eitt af mörgum einkennum.
Fólk með hjartabilun getur upplifað andnauð þegar það sinnir algengum daglegum verkefnum eða þegar það liggur út af.
Önnur einkenni geta verið skyndileg þyngdaraukning, að vera almennt veikburða, svimi og þreyta, sérstaklega eftir áreynslu.