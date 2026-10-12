Engir smáaurar sem norsku konungshjónin fá frá ríkinu

Norska fjárlagafrumvarpið fyrir 2027 var kynnt nýlega og þar kemur fram hvað konungshjónin munu fá í framlag frá ríkinu.
E24 skýrir frá þessu og miðað við umfjöllun miðilsins þá er ljóst að stór peningapoki er á leið til Hákonar konungs og Mette-Marit drottningar. Pokinn er að minnsta kosti stór miðað við hvað þau fengu á síðasta ári og miðað við hvað Haraldur konungur og Sonja drottning fengu á síðasta ári.
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að hjónin fái 30,9 milljónir norskra króna en það svarar til tæplega 400 milljóna íslenskra króna.
Þetta er rúmlega tvöfalt hærri upphæð en þau fengu á síðasta ári þegar þau voru enn krónprins og krónprinsessa. Þetta er líka tæplega tvöfalt meira en Haraldur og Sonja fengu á síðasta ári.
Auk þessarar upphæðar fær öll konungsfjölskyldan og hirðin 39 milljónir norskra króna að auki til ráðstöfunar.