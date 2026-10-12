Andar þú með munninum? – Það getur truflað svefninn og veikt ónæmiskerfið

Vaknar þú með þurran munn eða hrýtur á nóttunni? Það getur verið merki um að þú andir með munninum en ekki nefinu.
Jason Turowski, hjá Cleveland Clinics, segir að það að sofa með opinn munn geti ýtt undir hrotur, kæfisvefn og þreytu að degi til. Ástæðan er að munnurinn er ekki eins og nefið hannaður til að hreinsa, mynda raka og hita loftið þegar það nær til lungnanna.
Nefið losar líka um gastegund sem víkkar æðarnar og hjálpar súrefni að flæða betur um líkamann. Þegar æðarnar víkka getur meira blóð og súrefni farið um þær. Þegar andað er með munninum virkar þetta ferli ekki.
Ef sofið er með opinn munn, verður loftið í öndunarveginum þurrt og hættan á hrotum og öndunarstoppi eykst.
Þetta hefur einnig neikvæð áhrif á tannheilsuna því munnvatnið þornar upp og bakteríur geta þar með setið lengur á tönnunum. Þetta ýtir undir andfýlu, bólgur í tannholdinu og holur í tönnum.