17 ára kom ekki heim úr fríinu – 10 árum síðar hefur fjölskyldan ekki fengið nein svör

Að fara í frí án foreldra sinna átti að vera stórt ævintýri fyrir hinn 17 ára Mike Mansholt frá Þýskalandi. Hann fór til Möltu í júlí 2016 og ætlaði að koma aftur heim 22. júlí. En hann skilaði sér ekki á flugvöllinn og kom aldrei heim. Fjölskylda hans hefur ekki enn fengið nein svör um hvað gerðist nema hvað hún veit að hann lést því lík hans fannst fjórum dögum síðar.
Það fannst undir Dingli-klettunum og við hlið þess lá fjallahjól. Það mætti því telja að hörmulegt slys hafi átt sér stað en nokkur atriði urðu til þess að fjölskylda Mike hefur efasemdir um að um slys hafi verið að ræða. Onet skýrir frá þessu.
Ekki tókst að skera úr um dánarorsökina í krufningunni og Mike reyndist ekki beinbrotinn eins og ætla mátti eftir hrap úr mikilli hæð.
Mánuði síðar var líkið flutt til Þýskalands þar sem fjölskyldan fór fram á að önnur rannsókn yrði gerð á líkinu.
Þá kom í ljóst að það vantaði fjölda líffæra í það. Þar á meðal hjartað, heilann, lungun, magasekkinn og brisið. Fjölskyldan segir að aðeins vinstra nýrað , miltað og hluti af þörmunum hafi verið í líkinu.
Maltneskur réttarmeinafræðingur sagði að nagdýr hefðu eyðilagt sum líffærin og að heilinn hefði rotnað. Þetta dregur fjölskyldan í efa.
Það vakti einnig athygli að bakpoki, sími og myndavél Mike fundust ekki og að hjólið var í frekar góðu standi.
Fjölskyldan hét peningaverðlaunum fyrir upplýsingar um andlátið og horfnu eigur Mike en það skilaði engum árangri.
Eftir mikinn þrýsting var málið tekið til rannsóknar á nýjan leik 2018 en sú rannsókn veitti engin skýr svör um dánarorsökina.