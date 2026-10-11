Svívirðilegt dýraníð á Tenerife: Grunaður um að hafa brennt hund lifandi

Maður hefur verið handtekinn í Adeje-ströndinni á sunnanverðri Tenerife, grunaður um að hafa brennt hund lifandi. Lögreglan rannsakar málið sem grun um dýraníð sem hafi leitt til dauða dýrsins.
Samkvæmt tilkynningu frá bæjaryfirvöldum í Adeje var maðurinn handtekinn af lögreglu á staðnum eftir atvik í El Puertito de Adeje aðfaranótt fimmtudagsins 8. október. Rannsókn málsins er nú í höndum spænska þjóðvarðliðsins, Guardia Civil.
Lögreglu var tilkynnt um grunsamlegan eld um klukkan hálf fjögur um nóttina, eftir að vegfarandi hafði haft samband við neyðarlínuna 112. Þegar lögreglumenn komu á vettvang fundu þeir lítið mannvirki úr steinsteypukubbum og eld sem logaði nokkru frá því.
Lögreglumenn ræddu við tvo einstaklinga á vettvangi, karlmann og konu, sem bæði eru spænskir ríkisborgarar og búsett í Adeje. Að lokinni frumathugun var maðurinn handtekinn vegna gruns um aðild að dauða hundsins.
Líkamsleifar hundsins hafa verið sendar í sérfræðirannsókn til að skera úr um dánarorsök og kanna nánar aðstæður í kringum hið meinta dýraníð. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar um málsatvik eða afstöðu hins handtekna.
Canarian Weekly greindi frá.