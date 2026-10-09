Hryllingshúsið í Þýskalandi: Kona sögð hafa sætt pyntingum mánuðum saman

Fjórir einstaklingar, þar af tvö ungmenni undir lögaldri, hafa verið ákærðir fyrir hrottalegt ofbeldi gegn konu sem er sögð hafa sætt pyntingum, niðurlægingu og nauðgunum mánuðum saman í raðhúsi í þýska bænum Soest.
Málið hefur vakið mikinn óhug í Þýskalandi og hefur húsið þar sem brotin eru sögð hafa átt sér stað fengið viðurnefnið „Hryllingshúsið í Soest“.
Samkvæmt þýska miðlinum Welt eru sakborningarnir fjórir 16, 17, 25 og 29 ára. Þau eru ákærð fyrir meðal annars stórfelldar líkamsárásir, nauðganir og frelsissviptingu. Réttarhöldin hefjast í Arnsberg í dag, 12. október.
Fannst hálfnakin og bundin á verönd
Konan, sem er fædd árið 1993, er sögð hafa sætt ítrekuðu ofbeldi frá júlí til nóvember árið 2025. Á þeim tíma hafi hún meðal annars verið barin, niðurlægð og beitt kynferðislegu ofbeldi. Tveir sakborninganna eru ákærðir fyrir nauðgun.
Ofbeldið er sagt hafa náð hámarki í nóvember þegar konan var hengd upp á bjálka með bundnar hendur, að hluta til afklædd. Þar er hún sögð hafa hangið klukkustundum saman.
Það var nágranni sem kom auga á konuna seint að kvöldi 3. nóvember. Hún var þá hálfnakin og bundin á verönd raðhússins. Nágranninn gerði lögreglu þegar viðvart.
Konan er sögð hafa verið meðvitundarlaus þegar lögregla kom á vettvang. Hún þurfti í kjölfarið að dvelja mánuðum saman á sjúkrahúsi.
Þrjú börn bjuggu í húsinu
Samkvæmt heimildum Welt innan þýska dómskerfisins er 29 ára karlmaður talinn vera aðalsakborningurinn í málinu. Hann bjó í húsinu, sem stendur í rólegu íbúðahverfi, ásamt þáverandi sambýliskonu sinni og þremur börnum þeirra. Sambýliskona mannsins og fórnarlambið þekktust áður en meint ofbeldisbrot hófust.
Málið hefur vakið upp hugrenningatengsl um hið alræmda „Hryllingshús í Höxter“, þar sem þýsk hjón lokkuðu konur til sín og beittu þær hrottalegu ofbeldi. Tvær kvennanna létust af völdum misþyrminganna. Málið kom upp árið 2016 en maðurinn var dæmdur í ellefu ára fangelsi og eiginkona hans í þrettán ára fangelsi.
Fullorðnu sakborningarnir tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Þrátt fyrir að tveir hinna ákærðu séu undir lögaldri verða réttarhöldin opin almenningi.
Áætlað er að réttarhöldin standi fram til 17. desember næstkomandi.