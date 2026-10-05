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DV
Pressan

Líkfundur á Tenerife

Pressan
Mánudaginn 5. október 2026 16:30
Mynd: Guardia Civil.

Spænska lögreglan, Guardia Civil, rannsakar nú lát manns vegna líkfundar á strönd í bænum Las Galletas sunnarlega á Tenerife. Tilkynnt var um líkið á ströndinni skömmu eftir hádegi á sunnudag. 

Canarian Weekly greinir frá. 

Dánarorsök mannsins liggur ekki fyrir. Ekki hafa verið gefnar upplýsingar um hvort slys eða eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Er beðið niðurstöðu rannsóknar varðandi birtingu á frekari upplýsingar um andlát mannsins.

Ennfremur hafa ekki verið gefnar út upplýsingar um aldur eða þjóðerni hins látna. 

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