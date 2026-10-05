Líkfundur á Tenerife

Spænska lögreglan, Guardia Civil, rannsakar nú lát manns vegna líkfundar á strönd í bænum Las Galletas sunnarlega á Tenerife. Tilkynnt var um líkið á ströndinni skömmu eftir hádegi á sunnudag.
Canarian Weekly greinir frá.
Dánarorsök mannsins liggur ekki fyrir. Ekki hafa verið gefnar upplýsingar um hvort slys eða eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Er beðið niðurstöðu rannsóknar varðandi birtingu á frekari upplýsingar um andlát mannsins.
Ennfremur hafa ekki verið gefnar út upplýsingar um aldur eða þjóðerni hins látna.