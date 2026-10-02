Sagðist kominn með leið á því að sofa hjá mömmu sinni

Flórídamaður sleppur við fangelsisvist eftir að hann greindi lögreglu frá því að hann væri kominn með leið á því að sofa hjá móður sinni. Því mun hinn 22 ára gamli Shane Clemens sleppa við ákæru þrátt fyrir að hafa játað sifjaspell í yfirheyrslu hjá lögreglu. Frá þessu furðulega máli greinir Daily Star.
Lögregla var kölluð að heimili Shane í síðasta máli eftir að tilkynningar bárust um hávaðarifrildi á heimilinu sem Shane deilir með móður sinni, Christina Clemens, og eiginmanni hennar, Terry.
Við yfirheyrslu hjá lögreglu sagðist Shane vera kominn með leið á því að hafa samfarir við móður sína, en í kjölfarið fengu lögreglumenn ítarlega lýsingu á forboðnu sambandi mæðginanna. Christina viðurkenndi eins í yfirheyrslu að hún hafi minnst 100 sinnum haft samfarir við son sinn, en sifjaspellið stunduðu þau í leyni þegar þau voru ein heima eða á meðan aðrir heimilismenn sváfu.
Bæði voru handtekin en lögregla hefur nú ákveðið að falla frá málinu hvað Shane varðar. Christina er þó enn í fangelsi og á yfir höfði sér ákæru, allt að fimm ára fangelsi, háa sekt og skráningu á lista yfir kynferðisbrotamenn í Flórída.