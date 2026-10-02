Kona sem starfaði við heimaþjónustu á Tenerife grunuð um að stela reiðufé og skartgripum frá öldruðu fólki

31 árs kona sem starfar við heimaþjónustu á Tenerife er til rannsóknar hjá spænsku lögreglunni, grunuð um að hafa stolið peningum og skartgripum af öldruðu og ósjálfbjarga fólki sem hún sinnti. Lögreglan segir konuna tengjast að minnsta kosti tveimur málum í Candelaria á Tenerife.
Konan komst inn á heimili fólksins vegna starfa sinna við umönnun aldraðs og veikburða fólks. Lögregla kannar hvort fleiri einstaklingar hafi orðið fyrir þjófnaði án þess að hafa áttað sig á því.
Rannsóknin hófst eftir að einn skjólstæðingur konunnar tók eftir því að reiðufé og skartgripir höfðu smám saman horfið af heimilinu. Tilkynnt var um þjófnað á 600 evrum í reiðufé og skartgripum sem metnir voru á meira en 6.000 evrur.
Við rannsókn málsins kom í ljós annað tilvik þar sem 99 ára gömul kona hafði orðið fyrir sambærilegu tjóni. Lögreglu tókst að rekja hluta skartgripanna til fyrirtækja í Candelaria sem kaupa og selja notaða muni.
Verðmæti skartgripanna í seinna málinu gæti numið allt að 30.000 evrum, andvirði yfir 4 milljónir íslenskra króna, en um verðmæta muni með eðalsteinum er að ræða.
Eigendur hafa þegar borið kennsl á hluta þeirra muna sem lögregla hefur endurheimt. Rannsóknin heldur áfram og lögregla kannar nú hvort fleiri hafi orðið fyrir sambærilegum þjófnaði.
Canarian Weeky greindi frá.