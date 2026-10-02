Kennari batt 10 ára dreng við rúmið og naugaði honum - „Mig langar að gráta fyrir drenginn sem ég var“

Breskur kennari var í gær dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára nemanda. Samkvæmt New York Post batt kennarinn drenginn við hjónarúm á heimili sínu og kallaði hann nafni eiginmanns síns á meðan hún nauðgaði honum.
Brotin áttu sér stað á árunum 1991-1995. Kennarinn, Deborah Franklin, er í dag 65 ára gömul og þolandi hennar er á fimmtugsaldri. Þolandinn sagði í yfirlýsingu sem hann las upp í dómsal:
„Mig langar að gráta fyrir drenginn sem ég var og æskuna sem ég tapaði“
Franklin var kennari drengsins í Hertfordhire-skóla á Englandi og hafði eins verið með drenginn í einkakennslu. Það var í einkakennslu sem tælingin hófst en Franklin sannfærði drenginn unga um að þau ættu í ástarsambandi, jafnvel þó að hann væri aðeins 10 ára gamall. Fyrst kom hún honum að óvörum með því að kyssa hann. Síðan sagðist hún ætla að kenna drengnum hvernig hann ætti að snerta konur. Frá þeim degi og næstu árin á eftir braut Franklin ítrekað gegn drengnum, þar með talið inni í herbergi bróður hans og í hennar eigin rúmi sem hún deildi venjulega með eiginmanni sínum.
„Hún bað mig að koma með sér að rúminu, ég held það hafi verið hjónarúm hennar. Ég man að hún batt mig. Batt hendurnar á mér niður,“ sagði þolandinn. „Hún var með fjöður, einhvers konar fjaðurhanska og loðfeld. Hún kitlaði mig. Ég man eftir að hafa verið bundinn við rúmið með bundið fyrir augun. Ég hafði ekki hugmynd um hvað væri að gerast. Ég bara leyfði þessu að viðgangast og treysti henni.“
Að minnsta kosti einu sinni hafi hún kallað hann nafni eiginmanns síns. Þegar drengurinn var kominn á unglingsaldur fór hann að átta sig á því að þetta væri rangt. Kynferðisofbeldið skyggði á allt líf hans og mótaði hann sem einstakling.