„Hikstastelpan“ varð fræg fyrir 5 vikna hiksta en endaði svo í lífstíðarfangelsi - „Það fór allt úrskeiðis mamma“

Jennifer Mee var 15 ára gömul þegar hún fékk hiksta í skólanum. Það væri svo sem ekki frásögum færandi þar sem hiksti er eitthvað sem flestir kannast við. Það sem gerði mál Jennifer sérstakt var að hikstinn var ofsafenginn og hvað sem Jennifer reyndi þá losnaði hún ekki við hann.
Þetta gerðist árið 2007 og vakti gífurlega athygli í Bandaríkjunum. Fjölmiðlar kepptust við að fá þennan hikstandi ungling í viðtöl og almennir borgarar kepptust við að deila húsráðum í von um að hjálpa stúlkunni. Henni var ráðlagt að borða mikið magn af sykri eða hnetusmjöri, anda í pappapoka og fá aðra til að bregða sér. Ekkert virtist þó bera árangur. Fimm vikum síðar hvarf hikstinn jafn snögglega og hann hófst. Þarna hafði Jennifer fengið sínar 15 mínútur af frægð en í kjölfarið átti heldur betur eftir að halla undan fæti hjá henni.
Kannski var það frægðin sem steig henni til höfuðs en hún gerðist vandræðaunglingur og strauk að heiman í júní árið 2007.
Árið 2010 mælti hún sér mót við eldri mann sem hún kynntist á netinu. Sá maður hét Shannon Griffin og var 22 ára gamall. Griffin kom til fundar við Jennifer í yfirgefnu húsnæði en þar lágu tveir vinir hennar í leyni. Vinirnir réðust á Griffin til að ræna hann og þegar Griffin reyndi að verja sig var hann skotinn til bana. Griffin lét því lífið fyrir lítið þar sem ræningjarnir höfðu aðeins 50 dali af honum.
Jennifer var ákærð og í dómsal var spiluð upptaka af símtali Jennifer og móður hennar. Þar sagði stúlkan: „Ég drap engan, en ég skipulagði þetta allt. Það fór allt úrskeiðis mamma.“
Verjandi stúlkunnar reyndi að nota hikstann fræga til að réttlæta hlut hennar í málinu. Hann sagði stúlkuna glíma við geðklofa og að hikstinn hefði verið einkenni Tourette-heilkennisins. Geðlæknir taldi þó að Jennifer væri sakhæf. Jennifer var ákærð fyrir manndráp samkvæmt refsiákvæði sem tekur á því þegar maður deyr samhliða alvarlegu afbroti. Jennifer hafði vissulega ekki myrt Griffin en hún hafði skipulagt og tekið þátt í ráninu þar sem hann var myrtur. Dómari taldi því að Jennifer bæri ábyrgð á morðinu þó að hún hefði ekki framið það sjálf og árið 2013 var hún dæmd í lífstíðarfangelsi.