Gervigreindarmyndband af látnum manni varð til þess að fangelsisdómur var felldur úr gildi

Dómstóll í Arizona hefur fellt úr gildi tíu og hálfs árs fangelsisdóm yfir manni sem var sakfelldur fyrir manndráp eftir að gervigreindarmyndband af fórnarlambi hans var sýnt í dómsal.
Í myndbandinu birtist Christopher Pelkey, sem var skotinn til bana árið 2021, og virtist ávarpa manninn sem varð honum að bana handan grafarinnar. DV fjallaði um þetta óvenjulega mál í maí 2025.
Málið varðar hinn 54 ára Gabriel Horcasitas sem var sakfelldur fyrir manndráp og að stofna öðrum í hættu vegna dauða Pelkey. Pelkey, sem var 37 ára, hafði farið út úr bílnum sínum á rauðu ljósi til að ræða við Horcasitas sem var í bílnum fyrir aftan hann, en sá síðarnefndi brást við með því að draga upp skotvopn og skjóta Pelkey til bana.
Áfrýjunardómstóll Arizona lét sakfellinguna standa en komst að þeirri niðurstöðu að notkun gervigreindarmyndbandsins hefði gert ákvörðun refsingar ósanngjarna. Horcasitas þarf því að mæta aftur fyrir dómara þar sem refsing hans verður ákveðin að nýju.
Vildi gefa bróður sínum rödd
Fjölskylda Pelkey lét útbúa myndbandið með aðstoð gervigreindar. Í því birtist stafræn útgáfa af Pelkey, sem byggði á raunverulegri ljósmynd af honum, og hafði henni verið breytt til að láta hann líta út fyrir að vera ögn eldri en hann var.
Stacey Wales, systir Pelkey, skrifaði sjálf textann sem gervigreindarútgáfa bróður hennar flutti. Hún sagðist hafa viljað gefa bróður sínum rödd í málinu.
„Til Gabriel Horcasitas, mannsins sem skaut mig: Það er synd að við skyldum hittast við þessar kringumstæður. Í öðru lífi hefðum við sennilega getað orðið vinir,“ sagði gervigreindarútgáfan af Pelkey í myndbandinu. „Ég trúi á fyrirgefningu og Guð sem fyrirgefur. Ég hef alltaf gert það og geri enn.“
Todd Lang, dómarinn sem ákvað refsingu Horcasitas, fór fögrum orðum um myndbandið eftir sýningu þess. Hann sagðist hafa kunnað vel að meta notkun gervigreindarinnar, kallaði myndbandið einlægt og sagði að Pelkey hefði þannig fengið tækifæri til að „tala frá hjartanu“.
Í kjölfarið dæmdi Lang Horcasitas í tíu og hálfs árs fangelsi, sem var vel að merkja þyngri refsing en saksóknarar höfðu farið fram á.
Farið yfir mörk
Áfrýjunardómstóllinn tók aðra afstöðu en Todd. Dómstóllinn benti á að aldrei áður hefði reynt á sambærilega notkun gervigreindar fyrir dómstólum í Arizona. Dómstóllinn taldi myndbandið ekki áreiðanlegt og sagði það hafa verið mistök að leyfa sýningu þess. Þá hefði myndbandið haft áhrif á dómarann.
Sérstaklega var bent á að myndbandið sýndi ekki raunverulegan atburð eða orð sem Pelkey hefði sjálfur sagt.
„Gervigreindarmyndbandið fór yfir þessi mörk,“ sagði í niðurstöðu dómsins. Þar var einnig bent á að myndbandið hefði sýnt eftirmynd Pelkey og hugsanir sem í raun hefðu verið skapaðar út frá hugmyndum systur hans.
Ekki hefur verið ákveðið hvenær refsing hans verður tekin fyrir að nýju. Horcasitas gæti fengið vægari refsingu þegar refsing hans verður ákveðin að nýju, en niðurstaða áfrýjunardómstólsins tryggir það þó ekki.