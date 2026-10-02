92 ára játaði að hafa banað eiginkonu sinni – Verður ekki dæmdur fyrir morð

92 ára gamall Breti hefur játað að hafa orðið 87 ára eiginkonu sinni að bana á heimili þeirra í Exeter fyrr á þessu ári. Ákæruvaldið féllst á játninguna eftir að hafa farið yfir mat þriggja geðlækna.
The Independent skýrir frá þessu.
Maðurinn, Laurence Billam, hafði verið ákærður fyrir morðið á eiginkonu sinni, Shirley Billam, sem fannst látin á heimili þeirra við Millbrook Lane í Exeter þann 19. apríl.
Billam neitaði sök um morð en játaði að hafa orðið eiginkonu sinni að bana. Játningin byggði á því að sakhæfi hans hefði verið skert þegar verknaðurinn var framinn.
Fram kom fyrir dómstóli bresku krúnunnar í Exeter að ákæruvaldið hefði ákveðið að fallast á játninguna eftir ítarlega skoðun á gögnum málsins.
Ray Tully, saksóknari í málinu, sagði sérstaklega horft til geðlæknisfræðilegra gagna. Þrír geðlæknar hefðu lagt mat á Billam.
„Eftir að hafa farið vandlega yfir málið og öll gögn þess, sérstaklega geðlæknisfræðilegt mat sem nú liggur fyrir frá þremur ólíkum geðlæknum, hefur ákæruvaldið komist að þeirri niðurstöðu að fallast megi á þessa játningu,“ sagði Tully sem þýðir að Laurence verður ekki dæmdur fyrir morð.
Ákvörðun refsingar hefur verið frestað til 20. nóvember. Fram að þeim tíma verða unnar skýrslur um Billam, aðstæður hans og heilsu.
Billam fylgdist með þinghaldinu í gegnum fjarfundarbúnað úr fangelsi. Hann verður áfram í haldi þar til dómur verður kveðinn upp.