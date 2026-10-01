Þarf ekki að mæta foreldrum litla drengsins sem hann myrti þegar hann var tíu ára

Foreldrar James Bulgers, sem var aðeins tveggja ára gamall þegar hann var myrtur árið 1993, fá ekki að vera viðstaddir þegar krafa annars morðingjans um reynslulausn verður tekin fyrir.
Morðinginn, Jon Venables, var aðeins 10 ára gamall þegar hann myrti James ásamt vini sínum og jafnaldra, Robert Thompson, í verslunarmiðstöð á Englandi. Málið vakti mikinn óhug vegna ungs aldurs morðingjanna og vakti það mikla reiði þegar báðum var sleppt úr haldi árið 2001, þegar þeir voru 18 ára gamlir, og þeim veitt sérstök heimild til að njóta nafnleyndar allt sitt líf og fjölmiðlum meinað að birta af þeim myndir eða greina frá því hvar þeir búa. Thompson virðist hafa náð að halda sig á beinu brautinni en annað á við Venables. Hann braut fyrst gegn skilyrðum reynslulausnar árið 2010 þegar hann var gripinn með barnaníðsefni í fórum sínum. Aftur var honum veitt reynslulausn þar til hann var, aftur, gripinn með barnaníðsefni árið 2017. Síðan þá hefur Venables ítrekað freistað þess að fá frelsið aftur en til þessa hefur það ekki borið árangur.
Nú á enn og aftur að taka fyrir ósk hans um reynslulausn en að þessu sinni fór Venables fram á að foreldrum James yrði meinað að vera viðstaddir. Foreldrar James hafa barist fyrir því að Venables verði sviptur nafnleynd en dómari hafnaði slíkri kröfu frá þeim árið 2019 með vísan til þess að hætt væri við því að Venables yrði eltur uppi með banvænum afleiðingum.
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The Independent greinir frá því að krafa Venables um reynslulausn verði afgreidd fyrir luktum dyrum, en nefnd sem tekur fyrir kröfu um reynslulausn telur að upplýsingar sem komi fram þegar málið er tekið fyrir séu til þess fallnar að setja Venables í hættu. Aðilar sem vilja vinna honum mein gætu þannig komist yfir upplýsingar sem hægt væri að nota til að skaða hann.
Venables er í dag 44 ára gamall.