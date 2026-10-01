Óttast að Christa hafi orðið fyrir heilaskaða – Læknir útskýrir hvað gæti hafa farið úrskeiðis

Læknir sem komið hefur að máli Christu Pike, sem lifði af aftökutilraun í Tennessee í Bandaríkjunum í gærkvöldi, segir mögulegt að hún hafi orðið fyrir heilaskaða.
Hann telur líklegt að aftökulyfið hafi ekki borist í nægilega miklu magni út í blóðrás hennar til að stöðva öndun.
Pike fékk tvo skammta af pentóbarbítali við aftökutilraunina en var enn á lífi og heyrðist hrjóta meira en 40 mínútum eftir að seinni skammturinn var gefinn.
Möguleiki á heilaskaða
Dr. Joel Zivot, prófessor við læknadeild Emory-háskóla og sérfræðingur sem lögmenn Pike hafa fengið til liðs við sig, ræddi málið við BBC.
Hann telur líklegt að vandamál við gjöf lyfsins skýri hvers vegna Pike lifði af.
„Það er vel mögulegt að hún hafi orðið fyrir heilaskaða vegna þess hversu langur tími leið áður en endurlífgun hófst,“ sagði Zivot við BBC.
Enn er verið að reyna að komast til botns í því hvernig Pike gat lifað af eftir að hafa fengið tvo skammta af lyfinu.
Kvartaði undan miklum sviða
Frásagnir fjölmiðlafólks sem fylgdist með aftökunni hafa varpað ljósi á það sem gerðist inni í aftökuherberginu.
Á einum tímapunkti kvartaði Pike undan miklum sviða í handleggnum og sagði að henni liði eins og hann væri við það að springa. Hún spurði starfsfólk hvort þetta væri eðlilegt.
Vitni sögðu að dregið hefði verið fyrir gluggann að aftökuherberginu klukkan 19.46 að staðartíma. Þegar opnað var aftur þremur mínútum síðar heyrðist Pike taka andköf og stynja og hún sparkaði með fótunum.
„Munnurinn á henni opnaðist nokkrum sinnum og hún byrjaði að hrjóta hátt. Hún tók nokkrum sinnum andköf,“ sagði eitt vitnanna.
Seinni skammtur pentóbarbítals var gefinn klukkan 20.06. Pike var hins vegar enn á lífi og heyrðist hrjóta þegar meira en 40 mínútur voru liðnar.
Lögmenn hennar gripu þá til neyðarráðstafana og kröfðust þess fyrir dómstólum að aftökunni yrði hætt og Pike veitt lífsbjargandi læknismeðferð. Alríkisdómari staðfesti síðar að heilbrigðisstarfsfólk hefði hafið meðferð.
Fordæmalaus atburðarás
Robin Maher, framkvæmdastjóri Death Penalty Information Center, segir atburðarásina fordæmalausa.
„Þetta er það versta sem við höfum séð og ólíkt öllum öðrum misheppnuðum aftökum í nútímasögunni,“ sagði Maher.
Hún benti á að dæmi væru um að fangar hefðu lifað af aftökutilraunir vegna þess að aftökuteymum tókst ekki að koma nál í æð. Hins vegar væri ekkert þekkt dæmi um að fangi hefði verið enn á lífi eftir að hafa fengið lyfin sem ætluð voru til að valda dauða.
Lögmenn Pike höfðu áður varað við því að erfitt væri að komast í æðar hennar. Þeir sögðu eftir aftökutilraunina að þær áhyggjur hefðu ræst og fullyrtu meðal annars að æðar hefðu gefið sig.
Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, hefur nú fyrirskipað ítarlega óháða rannsókn á því hvað fór úrskeiðis.