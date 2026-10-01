Nýjar upplýsingar um flugmanninn eftir hryllinginn í háloftunum – Þetta vakti athygli samstarfsfólks

Ísraelsk yfirvöld rannsaka nú hvernig aðstoðarflugmaður Flydubai, sem réðst á flugstjórann í háloftunum á leið til Tel Avív á miðvikudag, fékk heimild til að fljúga til Ísraels.
Maðurinn stakk flugstjórann Smit Machchhar í stjórnklefanum og í kjölfarið féll Boeing 737 Max 8-vélin með 174 farþega innanborðs um nær 14 þúsund fet á aðeins 29 sekúndum. Farþegar og áhafnarmeðlimir gripu inn í, yfirbuguðu árásarmanninn og stjórn náðist aftur á vélinni. Henni var að lokum lent í Tabuk í Sádi-Arabíu.
Árásarmaðurinn var handtekinn þar og hefur verið yfirheyrður af sádiarabískum yfirvöldum. Ekki liggur fyrir hvað manninum gekk til.
Samstarfsmaður lýsir trúarofstæki
Nú hafa vaknað spurningar um bakgrunn mannsins og hvernig hann komst í áhöfn flugs til Ísraels. Hann er talinn vera ríkisborgari Óman, en Óman og Ísrael eru ekki í stjórnmálasambandi.
Yosef Yisrael, fréttamaður á ísraelsku sjónvarpsstöðinni Channel 16, segist hafa rætt við samstarfsmann árásarmannsins hjá Flydubai sem óskaði nafnleyndar.
Daily Mail greinir frá þessu og segir að samstarfsmaðurinn hafi lýst árásarmanninum sem trúarofstækismanni sem hafi sýnt „mjög undarlega hegðun“, sérstaklega í tengslum við trúariðkun. Hann hefði meðal annars beðist mikið fyrir og neitað að taka í hönd kvenna.
„Það er ekki hægt að orða þetta öðruvísi. Við réðum hryðjuverkamann til starfa og vorum næstum búin að valda dauða 180 manna,“ hafði Yisrael eftir heimildarmanninum.
Þessar lýsingar hafa þó ekki verið staðfestar af yfirvöldum.
Ásetningurinn enn til rannsóknar
Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur lýst atvikinu sem tilraun til hryðjuverkaárásar. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra hefur sömuleiðis sagt að svo virðist sem árásarmaðurinn hafi ætlað að granda vélinni.
Rannsókn á ásetningi mannsins stendur hins vegar enn yfir.
Flugstjóranum Machchhar hefur verið hælt fyrir viðbrögð sín þrátt fyrir alvarlega áverka sem hann hlaut. Farþegar um borð komu honum til aðstoðar og tókst að lokum að ná stjórn á vélinni.
Machchhar var fluttur á sjúkrahús í Tabuk. Flydubai hefur stöðvað flug til og frá Ísrael á meðan atvikið er rannsakað.