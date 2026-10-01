Nýjar upplýsingar í hópnauðgunarmálinu óhuggulega þykja renna stoðum undir málflutning brotaþola

Nýjar upplýsingar hafa komið fram í máli sem snýr að meintri hópnauðgun á háskólasvæði Cornell-háskóla í uppsveitum New York ríkis, í Bandaríkjunum. Hefur hinn meinti brotaþoli, ung kona sem er fyrrum nemandi við skólann, verið sökuð um að halda því fyrst fram núna, tveimur árum eftir að atvikið átti sét stað að henni hefði verið nauðgað. Nýjar upplýsingar sem fjallað hefur verið um í fjölmiðlum vestanhafs benda hins vegar til að konan hafi allt frá því að hún tilkynnti fyrst um málið til lögreglu sagt að sér hafi verið nauðgað.
Málið hefur vakið mikinn óhug í Bandaríkjunum og mikla reiði. Konan lagði nýlega fram lögsókn gegn m.a. Cornell og sjö karlmönnum sem allir voru nemendur við skólann. Sakar hún sjömenningana um að hafa nauðgað sér í október árið 2024 í húsi bræðrafélags, á lóð skólans, en þeir voru allir meðlimir í félaginu. Konan lagði fram kæru en saksóknaraembættið á svæðinu lét málið niður falla þar sem það þótti ekki líklegt til sakfellingar. Hefur það vakið mikla reiði vestanhafs að skólinn beitti sjömenningana agaviðurlögum sem fólust í því að láta þá skrifa ritgerðir. Aðeins hluti hópsins var rekinn úr skólanum. Það sem hefur aukið enn á reiðina er að einn þeirra hvatti fleiri sem voru staddir í húsinu þetta kvöld að koma og taka þátt. Þetta gerð hann með því birta orðin „ókeypis píka“ í hópspalli á Snapchat.
Vildi fyrst en með semingi þó
Fjölmiðlar hafa birt meiri upplýsingar upp úr stefnu konunnar á hendur sjömenningunum sem varpa skýrara ljósi á atburðarásina.
Hún segir í stefnunni að hún hafi tjáð lögreglu Cornell-háskóla að þetta kvöld hafi hún ásamt vinum farið á tvo bari. Síðan hafi hún endað í umræddu húsi til að hitta karlkyns vin. Hann hafi spurt hana hvort hún væri tilbúinn til að stunda kynlíf með sér og öðrum manni til viðbótar. Konan sagði að á þessum tímapunkti hefði hún verið orðin töluvert ölvuð og þar að auki undir áhrifum ketamíns sem henni hafði verið gefið. Eftir nokkurn þrýsting af hálfu mannanna hafi hún samþykkt að stunda kynlíf með þeim. Sagði hún við lögregluna að í ljósi ástands hennar hafi þeir aldrei átt að reyna að fá hana til þess.
Þau hafi farið inn í herbergi og í miðjum klíðum hafi þriðji maðurinn bankað upp á og hún hleypt honum inn. Síðan hafi fleiri byrjað að bætast við og meira ketamín hafi verið þvingað ofan í hana. Ölvunin og víman hafi þá verið orðin slík að það sem eftir lifði kvölds og nætur væri í nokkurri móðu og hún hafi á köflum verið nánast rænulaus. Hún myndi hins vegar eftir að hafa verið slegin. Sagði konan að eftir að mönnunum fór að fjölga hafi hún viljað hætta og hafi sagt þeim það. Hún hafi reynt að fela sig en ekki komist út þar sem þeir hafi staðið fyrir dyrunum. Mennirnir hafi síðan komið fram vilja sínum og án þess að bera nokkurt tillit til hennar vilja.
Því virðist sem að það sem byrjaði með samþykki konunnar hafi þróast út í nokkuð sem hún vildi alls ekki og hafi reynt að komast undan.
Nauðgun
Konan lagði fram kæru um þremur vikum eftir að þetta átti sér stað. Málið var á endanum fellt niður af embætti saksóknara á svæðinu sem hefur nú opnað málið aftur.
Embættið segir að áður en málinu var lokað hafi konan aldrei sakað mennina um nauðgun með því að þvinga hana til samræðis gegn hennar vilja.
CBS hefur hins vegar komist yfir útskrift af skýrslutöku sem konan fór í hjá lögreglu Cornell, þegar hún lagði fram kæruna í nóvember 2024, og í skjalinu er haft eftir konunni:
„Ég get sagt með 100 prósent vissu að mér var nauðgað.“
Saksóknaraembættið segist aldrei hafa fengið þessa útskrift af skýrslutökunni en lögregla Cornell segist hafa afhent embættinu öll rannsóknargögn vegna málsins á sínum tíma.
Cornell-háskóli, sem er ekki aðeins í hópi bestu háskóla Bandaríkjanna heldur alls heimsins, hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir meðhöndlun sína á málinu. Hluta sjömenninganna var vísað úr skólanum ýmist varanlega eða tímabundið. Skólinn lét þá síðan skrifa ritgerðir til að bæta ráð sitt. Skólayfirvöld gagnrýna ungu konuna fyrir að halda því fram að sjömenningunum hafi aðeins verið refsað með ritgerðarskrifum.
Fjölmiðlar vestahafs hafa náð sambandi við lögfræðinga tveggja af sjömenningunum sem segja ásakanirnar tilhæfulausar með öllu. Þótt stefna konunnar beinist að þeim sjö þá er mögulegt að fleiri hafi brotið á konunni en hún var það rænulítil að hún man ekki hversu margir menn tóku þátt.
Fram hefur komið að konan hafi lagt mjög hart að sér í námi til að komast inn í Cornell sem hafi verið draumaskólinn hennar, en hún hætti eins og áður segir námi eftir að brotið var á henni og það er sagt hafa bætt gráu ofan á svart hversu takmarkaðar afleiðingar málið hafði fyrir mennina sjö.
Nokkuð hefur verið um að ungt fólk sem hugðist sækja um skólavist í Cornell sé hætt við eftir að þetta mál komst í hámæli vestanhafs. Segjast foreldrar þessa hóps óttast um öryggi barna sinna og þá sérstakalega ef um dætur er að ræða fari þau í nám í Cornell og telja skólayfirvöld hylma yfir ofbeldisglæpi sem framdir séu á umráðasvæði skólans.
Skólayfirvöld í Cornell hafa samþykkt að fram fari óháð rannsókn á því hvernig skólinn meðhöndlaði málið þegar það kom fyrst upp.