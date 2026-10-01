Laug til um nauðgun með hjálp gervigreindar

Ung kona hefur verið sakfelld í Svíþjóð fyrir falska tilkynningu um að hún væri þolandi kynferðisbrots. Hvernig hið meinta brot nákvæmlega var hefur ekki komið fram en samkvæmt sænskum fjölmiðlum er það skilgreint sem nauðgun. Sagði konan að ráðist hefði verið á hana í almenningsgarði í Malmö. Hún notaði gervigreind til að undirbúa lygina en það dugði ekki til að gabba lögregluna.
Málið kom upp í október á síðasta ári. Um klukkan 19 að kvöldi var unga konan, sem þá var 18 ára, á gangi í almenningsgarðinum Pildammsparken í miðborg Malmö. Hún hringdi í neyðarlínuna og sagðist telja að einhver væri að elta hana. Lögreglumenn fundu hana í garðinum eftir nokra leit og þá voru áverkar á henni og hún sagðist hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, en enginn gerandi var sjáanlegur í nágrenninu. Eftir nokkra rannsókn og árangurslausa leit að geranda fór grunur lögreglunnar að beinast að því að konan hefði veitt falskar upplýsingar og hefði alls ekkert orðið fyrir neinu ofbeldi.
Sænska ríkissjónvarpið SVT greinir nú frá því að konan hafi verið sakfelld í héraðsdómi fyrir að ljúga til um að henni hefði verið nauðgað.
Alls varði lögreglan 418 klukkustundum í að rannsaka hina meintu nauðgun en á endanum var konan ákærð fyrir falska tilkynningu til lögreglu.
Gervigreind
Grunur fór fyrst að vakna um konan væri að ljúga þegar lögregla rannsakaði netnotkun hennar. Hún leitaði upplýsinga um hvar eftirlitsmyndavélar væri að finna í Malmö og hvað það nákvæmlega þýddi að verða fyrir árás af þessu tagi. Einnig spurði hún gervigreind, nánar til tekið Chat-GPT um allt ferlið sem væri á bak við það þegar tilkynnt væri um árásir og kynferðisbrot.
Konan var dæmd til að greiða sekt og embætti ríkissaksóknara segir að falskar tilkynningar um brot, sem séu ekki algengar í Svíþóð, endi yfirleitt með sekt en sé málið sérstaklega alvarlegt geti það varðað allt að fjögurra ára fangelsi. Í þessu tilfelli hafi lögreglan eytt miklum tíma og fyrirhöfn í að rannsaka nauðgun sem átti sér aldrei stað.Tilkynning konunnar hafi einnig vakið mikla athygli og valdið ótta meðal almennings.
Í dómnum yfir konunni segir að brot hennar sé ekki það alvarlegt að það varði fangelsisdóm. Í tilkynningu frá saksóknaraembættinu segir að þar sem enginn tiltekinn einstaklingur hafi orðið fyrir beinum áhrifum af falskri tilkynningu konunnar og að enginn ákveðinn maður hafi beinlínis verið sakaður ranglega um að brjóta á henni þá sé dómurinn yfir konunni hæfilegur.