Kennari þrýsti á nemendur að greiða henni fjárstyrk til að hækka einkunnir

Kona sem starfaði sem forfallakennari í Iowa í Bandaríkjunum hefur verið rekin úr starfi eftir að hún þrýsti á nemendur að styrkja hana vegna fyrirhugaðrar ferðar til Ekvador. Sagði konan við nemendur að ef þeir myndu láta fé af hendi rakna yrði það tekið með í reikninginn við útreikning lokaeinkunnar þeirra og myndi þá hafa áhrif til hækkunar.
Stephanie Mullaley starfaði sem forfallakennari í skólahverfi og fór því á milli skóla. Starfaði hún á því skólastigi vestahafs sem nefnist high school og er fyrir nemendur á aldrinum 14-18 ára.
Hún var rekin í lok maí en málið komst ekki í kastljós fjölmiðla fyrr en nú. Mullaley var ásamt eiginmanni sínum að safna fyrir ferð til Ekvador um sumarið. Settu þau af stað söfnun á hópfjármögnunarsíðunni GoFundMe og kynntu ferðina þannig að þau myndu fara með hópi fólks til að veita heilbrigðisþjónustu.
Lokað hefur verið fyrir söfnunina en aðeins náðist að safna innan við 10 prósent af þeirri upphæð sem hjónin stefndu að en það voru 1800 dollarar (um 217.000 íslenskar krónur).
Þegar hún kynnti söfnunina sagði Mullaley að Guð hefði veitt þeim hjónum þetta tækifæri að fara í ferð þar sem hún gæti nýtt kunnáttu sína til að hjálpa samfélagi sem hefði þörf á heilbrigðisþjónustu.
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Þegar hún sagði við nemendur að ef þeir myndu leggja söfuninni lið þá myndi það vera til hækkunar á lokaeinkunn þá litu þeir svo á það fæli í sér þrýsting af hennar hálfu. Hafa ber einnig í huga að meirihluta nemenda á þessu skólastigi eru unglingar undir lögaldri.
Hlutverk Mullaley í ferðinni átti að vera að túlka og mun hún hafa sagt við nemendur að með greiðslu styrks myndu þeir vera að greiða fyrir menntun hennar. Átti hún einnig að veita aðstoð með hvað sem heilbrigðisstarfsfólk í hópnum þyrfti á að halda og það sama átti eiginmaður hennar að gera.
Óljóst er hvort þau hjónin fóru í ferðina en svo virðist ekki vera.
Þegar skólayfirvöld fréttu af þessu boði Mullaley til nemenda sinna var hún rekin úr starfi fyrir brot á siðareglum. Það var eins og áður segir í lok maí en það sem varð til þess að fjölmiðlar vestanhafs komust á snoðir um málið var að umsókn Mullaley um atvinnuleysisbætur var hafnað. Í úrskurði dómara um kröfu hennar um atvinnuleysisbætur var synjunin rökstudd með vísan til þess að Mullaley hafi gengið vísvitandi gegn hagsmunum vinnuveitanda síns og þess vegna ætti hún ekki rétt á atvinnuleysisbótum.