Isabella varð háð vinsælum drykk og fann fyrir afleiðingum: „Fólk talar ekki nógu mikið um þetta“

Hin 19 ára Isabella Wilson þróaði með sér svo gríðarlega mikla fíkn í drykkinn matcha að hún varð líkamlega veik. Isabella, sem er frá Bolton á Englandi, drakk allt að fjóra bolla af drykknum á dag og eyddi í hann um 2.000 pundum, jafnvirði rúmlega 330 þúsund króna, á einu ári.
Fyrir þá sem ekki þekkja er matcha te í duftformi sem er stór hluti af japanskri matarmenningu og hefur á síðustu árum haft gott orðspor á sér sem fæðubótarefni meðal þeirra sem vilja lifa heilbrigðum lífsstíl. Á það meðal annars að styrkja ónæmiskerfið, hafa slakandi áhrif og bæta einbeitingu.
Isabella smakkaði matcha fyrst sumarið 2024 og varð drykkurinn fljótt í miklu uppáhaldi hjá henni. Í fyrstu fékk hún sér nokkra bolla á viku en neyslan jókst smám saman þar til hún var farin að drekka allt að fjóra bolla af matcha á dag. Var hún að vinna á kaffihúsi þar sem hún gat fengið sér drykkinn frítt, var það ekki til að hjálpa til.
„Ég var farin að hugsa um næsta matcha á meðan ég var enn með einn í hendinni. Þetta var komið á þann stað að það var orðið ansi ógnvekjandi. Þetta tók algjörlega yfir hugsanir mínar,“ segir Isabella. Eftir að hún hætti á kaffihúsinu fór hún að kaupa duftið á netinu. Isabella segir að hún hafi yfirleitt drukkið matcha með haframjólk og hvítsúkkulaðisírópi.
Mígreni, ógleði og uppköst
Með tímanum fór Isabella að finna fyrir ýmsum einkennum. Hún fékk alvarlegan höfuðverk sem gat varað allan daginn og lýsir því að stundum hafi hún þurft að sitja í myrkvuðu herbergi vegna verkjanna.
„Ég fór að sofa með höfuðverk og vaknaði enn með hann. Þegar ég gekk eða hreyfði höfuðið fannst mér næstum eins og ég fyndi heilann hreyfast. Ég fékk líka þrengingu á sjónsviði, svima og móðu fyrir augunum,“ segir hún.
Isabella glímdi einnig við ógleði og uppköst, húðin versnaði og hún þyngdist um tæp 13 kíló. Í janúar ákvað Isabella að draga verulega úr matcha-drykkjunni. Hún segir myndband á samfélagsmiðlum um einstakling sem hafði þurft á sjúkrahús vegna mikillar matcha-neyslu hafa orðið til þess að hún velti fyrir sér hvort drykkurinn gæti tengst einkennum hennar.
Í mars var hún komin niður í tvo bolla á viku. Hún segir breytinguna fljótlega hafa skilað sér: húðin varð betri, höfuðverkurinn og svokölluð heilaþoka minnkuðu, ógleðin hvarf og hún fór að léttast.
„Ég veit að fíkn er sterkt orð, en þetta var ótrúleg reynsla. Það er erfitt að skilja þetta nema maður hafi upplifað það sjálfur. Ég varð svima og matcha var stöðugt í huga mér,“ segir Isabella.
Hún hætti aldrei alveg að drekka matcha en fær sér nú aðeins drykk stöku sinnum. Hún segist jafnframt hafa byrjað að stunda líkamsrækt, borða hollari mat og takmarka koffínneyslu.
„Fólk talar ekki nógu mikið um þetta. Margir halda að þetta sé einhver töfradrykkur sem eigi eftir að laga allt. Þetta er krúttlegur og heilsusamlegur drykkur í augum margra, en margir átta sig ekki á því að neyslunni geta líka fylgt heilsufarsleg áhrif.“