Hjónabandi rekna ráðherrans lokið með ævintýralegum hætti - Blæti fyrir risagervibrjóstum og meint framhjáhald

Kristi Noem, fyrrverandi heimavarnaráðherra Bandaríkjanna, hefur sótt um skilnað frá eiginmanni sínum, Bryon Noem. Þessi tíðindi koma fáum á óvart enda gengu sögusagnir um að Kristi væri að halda við ráðgjafa sinn, Corey Lewandowski, á meðan hún gegndi embætti. Eins var tvöfalt líf eiginmannsins afhjúpað í lok mars, skömmu eftir að Kristi var vikið úr embætti, en Bryon stundaði klæðskipti með sérstaka áherslu á risastór gervibrjóst.
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Hjónin giftu sig fyrir 34 árum og eiga þrjú börn saman. Kristi hefur nú krafist skilnaðar með vísan til ósættanlegs ágreinings. Fyrrum ráðherrann hefur beðist undan viðtali að svo stöddu en lögmaður Bryons segir skjólstæðing sinn harma það að hjónabandinu sé lokið, þau eigi saman börn og barnabörn sem séu þeim efst í huga.
Þó að fjölmiðlar séu fyrst núna að greina frá skilnaði hjónanna er nokkur tími síðan ferlið hófst, en Kristi mun hafa farið fram á skilnað þann 6. apríl sl. eða um viku eftir að DailyMail afhjúpaði tvöfalt líf Bryons. Kristi sagði í yfirlýsingu vegna fréttarinnar að hún væri miður sín og að þetta hafi komið sem þruma úr heiðskíru lofti.