Dularfull innbrot hjá þingmönnum – Engu stolið en skilaboðin virðast skýr

Finnska lögreglan rannsakar dularfull atvik á heimilum fjölda þingmanna þar í landi. Grunur leikur á að óviðkomandi hafi farið inn á heimili þeirra án þess þó að stela nokkru eða valda skemmdum. Frá þessu greinir finnska ríkisútvarpið, Yle.
Það sem hefur vakið athygli þingmannanna eru fremur smávægileg en undarleg ummerki. Þingmenn hafa til dæmis komið heim að opnum dyrum eða kveiktum ljósum, án þess að muna eftir að hafa skilið við heimilið þannig.
Umtalsverður fjöldi
Jussi Halla-aho, forseti finnska þingsins, segir fjölda tilfellanna „umtalsverðan“. Samkvæmt heimildum Yle er talið að hátt í 20 þingmenn kunni að hafa orðið fyrir barðinu á þessu.
Engin merki hafa fundist um að brotist hafi verið inn með valdi og ekkert virðist hafa verið tekið eða skemmt. Halla-aho segir jafnframt mögulegt að sá sem fór inn á heimilin hafi vísvitandi skilið við þau með þessum hætti – beinlínis til að láta þingmennina vita að einhver hefði verið inni á heimilum þeirra.
„Það virðast vera ákveðin atriði sem koma fyrir í fleiri en einu þessara tilfella. Með tilliti til rannsóknarinnar væri ekki skynsamlegt að greina nánar frá þeim,“ sagði Halla-aho á blaðamannafundi í dag.
Atvikin virðast hafa átt sér stað yfir nokkuð langt tímabil. Enn liggur ekkert fyrir um hver eða hverjir kunni að standa að baki þeim eða hver tilgangurinn hafi verið.
Árás á lýðræðið
Þeir þingmenn sem málið snertir virðast heldur ekki eiga neinn augljósan samnefnara. Þeir tilheyra til dæmis ekki allir sama stjórnmálaflokki og bæði karlar og konur eru í hópnum.
Hreyfing fór á málið í síðustu viku eftir að Paula Risikko, fyrsti varaforseti þingsins, vakti athygli á grunsamlegu atviki að kvöldi 23. september. Hún lét öryggisstjóra þingsins vita daginn eftir og í kjölfarið var farið að kanna hvort fleiri þingmenn hefðu orðið varir við eitthvað svipað.
Þegar leiðtogar þingflokkanna hófu að kanna málið komu fleiri tilfelli fljótt í ljós.
Þingmönnum hefur nú verið sent bréf þar sem þeir eru hvattir til að fylgjast sérstaklega með hugsanlegum ummerkjum um að óviðkomandi hafi farið inn á heimili þeirra og tilkynna grunsamleg atvik til öryggisdeildar þingsins og lögreglu.
Alexander Stubb Finnlandsforseti tjáði sig um málið á fimmtudag.
„Árás á þingmann er árás á lýðræðið. Slíkt á hvorki að leyfa né samþykkja í nokkurri mynd,“ sagði Stubb og lýsti yfir stuðningi við þingmenn landsins.