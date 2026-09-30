Ók viljandi inn í stórmarkað – Gaf heldur ótrúlega skýringu

Bandarískur maður sem þurfti nauðsynlega að komast á salerni greip til heldur óvenjulegra ráða þegar hann kom að lokuðum stórmarkaði í Texas aðfaranótt sunnudags. Hann ók einfaldlega bílnum sínum viljandi inn um aðaldyr verslunarinnar.
Atvikið átti sér stað í verslun Kroger í Rosenberg, skammt frá Houston, rétt fyrir klukkan hálf fimm um morguninn.
Maðurinn sem um ræðir heitir James Mansell Lancaster og er sextugur og búsettur í Mississippi. Að sögn lögreglu ók hann Chevrolet-bifreið sinni í gegnum inngang verslunarinnar og olli töluverðu tjóni.
Myndir sem lögregla birti sýna hvar bíllinn fór inn í verslunina, fram hjá hillum með morgunkorni áður en hún stöðvaðist nærri sælgætisrekka.
Starfsmenn voru inni í versluninni þegar þetta gerðist og unnu við að koma vörum fyrir í öðrum hlutum hennar. Sem betur fer slasaðist enginn.
Lancaster flúði ekki af vettvangi og þegar lögreglumenn ræddu við hann gaf hann afar einfalda – en um leið ótrúlega – skýringu á háttseminni.
„Það eina sem hann sagði var að dyrnar hefðu verið læstar og hann hefði þurft að komast á klósettið,“ sagði Sebastian Muñoz talsmaður lögreglunnar í Rosenberg.
Skýringin kom þó ekki í veg fyrir að Lancaster væri handtekinn. Hann er sakaður um eignaspjöll og er tjónið á versluninni metið á jafnvirði rúmlega sex milljóna íslenskra króna.