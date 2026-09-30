Klámstjarna limlesti par og faldi í ferðatösku

Klámstjarnan Yostin Andres Mosquera hefur verið dæmdur til lífstíðarfangelsisvistar fyrir að myrða parið Albert Alfonso og Paul Longworth, og limlesta þá í íbúð þeirra í Lundúnum árið 2024. Hann var einnig dæmdur við vörslu á grófu barnaklámi.
Viðkvæmir lesendur eru varaðir við lýsingum sem fylgja hér að neðan.
Fjallað var um málið þegar það kom upp árið 2024 en það vakti bæði mikla athygli og óhug.
Sjá einnig: Hafa borið kennsl á líkin í ferðatöskunum
Mosquera, sem er 35 ára, bjó með Alfonso, sem var 62 ára, og Longworth, sem var 71 árs, í íbúð parsins í Lundúnum. Tók hann ódæðið upp á myndband.
Málið komst upp þegar líkamsleifar parsins fundust nærri brú í Bristol á suðvestur Englandi. Ein ferðataskan var merkt heimilisfangi parsins í Lundúnum og við leit í íbúðinni fundust höfuð þeirra í frystinum.
Upptökur úr öryggismyndavélum sýndu Mosquera fara með eina ferðatöskuna, segja saksóknarar að hann hafi ætlað að hylma yfir glæpinn með því að láta töskurnar hverfa. Mosquera bar fyrir sig að Alonso hefði myrt Longworth og hann hafi svo myrt Alonso í sundarbrjálæði, fór hann því fram á vægari dóm. Hann hafi verið logandi hræddur við Alonso og talið að hann myndi myrða sig, einnig að hann hafi hótað fjölskyldu hans í Kólumbíu.
Myndbandsupptaka úr íbúðinni sýndi hins vegar Mosquera stinga Alonso til bana, skera hann á háls og síðan dansa og syngja um íbúðina. Talið er að Longworth hafi verið myrtur með hamri fyrr um daginn. Mosquera bar fyrir sig að söngurinn og dansinn hafi verið hluti af stundarbrjálæðinu.
Það tók kviðdómendur í Woolwich rúma fimm klukkutíma að dæma hann sekan. Var hann dæmdur í lífstíðarfangelsi en hann má sækja um reynslulausn að 40 árum liðnum.
Skömmu fyrir réttarhöldin bættust við fleiri ákærur á hendur Mosquera sem snúa að barnaklámi sem fannst í fartölvu hans. Samkvæmt ákæru var um að ræða 1.500 ljósmyndir, sumar hverjar mjög grófar. Játaði hann þær ákærur og bættist því við 16 mánaða dómur.