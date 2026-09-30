Handtekinn vegna hvarfs eiginkonu sinnar árið 2006

53 ára karlmaður í San Bernardino í Kaliforníu hefur verið handtekinn og ákærður fyrir morð og notkun banvæns vopns í tengslum við dauða fyrrverandi eiginkonu sinnar, Jill Maiorca, en tilkynnt var um hvarf hennar árið 2007.
True Crime News greinir frá.
Þann 28. október árið 2020 hafði íbúi í Big Bear Lake í Kaliforníu samband við lögreglu og greindi frá því að hann hefði fundið grunsamlegan hlut í þröngu rými undir húsi sínu. Þegar lögreglumenn rannsökuðu vettvanginn kom í ljós að þar voru mannabein. Krufning leiddi í ljós að viðkomandi hafði látist vegna manndráps.
Í fyrstu tókst ekki að bera kennsl á hinn látna. Rannsóknin tók því langan tíma og var um að ræða óleyst sakamál. Árið 2023 voru DNA-sýni úr beinunum hins vegar rannsökuð með nýrri tækni og þá tókst að staðfesta að um væri að ræða Jill Maiorca, konu sem hafði verið tilkynnt saknað árið 2007.
Rannsókn lögreglu leiddi í ljós að Maiorca hefði að öllum líkindum verið myrt í nóvember 2006, þá 29 ára gömul. Talið er að lík hennar hafi verið falið undir húsinu þar sem það fannst. Eigandi hússins, þegar beinin fundust, hafði að sögn lögreglu ekki vitað að þau væru þar.
Eiginmaðurinn hafði sótt um skilnað
Grunur lögreglu beindist að fyrrverandi eiginmanni Maiorca, Jeff Maiorca. Hann og Jill höfðu verið gift þegar hún hvarf og gögn málsins sýna að hann hafði sótt um skilnað árið 2004. Skilnaðarmálið var rekið í Los Angeles-sýslu og samkvæmt gögnum tengdist það einnig forsjá eða öðrum málefnum barna þeirra.
Lögreglan hefur ekki gefið upp hvert hún telur hafa verið tilefni morðsins. Ekki hefur heldur verið greint frá því opinberlega hvernig rannsakendur telja að Maiorca hafi verið myrt eða nákvæmlega hvernig lík hennar endaði undir húsinu.
Jeff Maiorca var handtekinn 21. september og færður í fangelsi vegna gruns um morð. Tveimur dögum síðar kom hann fyrir dómara og var þá formlega ákærður fyrir morð og notkun banvæns vopns. Hann á að mæta næst fyrir dóm 12. október.