Curtis tekinn af lífi 77 ára – Þetta voru lokaorð hans

Hinn 77 ára gamli Curtis Wilkie Beasley var tekinn af lífi í Flórída í gær, rúmum 30 árum eftir að hann myrti konu með hamri á heimili hennar. Skömmu áður en aftakan hófst baðst hann afsökunar á þeim mistökum sem hann hefði gert.
Beasley var úrskurðaður látinn klukkan 18.12 í Flórída-ríkisfangelsinu nærri Starke eftir að honum hafði verið gefin banvæn blanda þriggja lyfja. AP-fréttaveitan greinir frá þessu.
Þegar fangelsisstjóri spurði hvort hann vildi segja einhver lokaorð svaraði Beasley:
„Ég vil biðjast afsökunar á öllum þeim mistökum sem ég gerði.“
Beasley var dæmdur til dauða árið 1998 fyrir morðið á Carolyn Monfort þremur árum áður.
Hann hafði dvalið á heimili hennar í Dundee í ágúst 1995 á meðan hann vann við háþrýstiþvott og málningarvinnu í nágrenninu. Þegar dóttir Monfort hafði ekki náð sambandi við móður sína í tvo daga fór hún heim til hennar og fann hana látna í þvottahúsinu.
Monfort hafði verið barin ítrekað í höfuðið. Rannsakendur fundu blóðugan hamarshaus, vafinn inn í handklæði, skammt frá líkinu.
Lögregla hóf leit að Beasley eftir að vitni sá hann aka bifreið Monfort. Rannsókn leiddi í ljós að hann hafði farið til Miami og þaðan til Alabama þar sem hann var loks handtekinn. Málið fór fyrir kviðdóm þar sem hann var sakfelldur og dæmdur til dauða.
Lögmenn Beasleys höfðu reynt að fá aftökuna stöðvaða og bent meðal annars á háan aldur hans og hnignun á vitrænni getu. Hæstiréttur Flórída hafnaði í síðustu viku þeim rökum að aftaka hans fæli í sér grimmilega og óvenjulega refsingu. Hæstiréttur Bandaríkjanna neitaði síðan að grípa inn í málið í gær.
Beasley var sjöundi fanginn yfir sjötugu sem tekinn hefur verið af lífi í Flórída á þessu ári.
Alls hafa 16 fangar verið teknir af lífi í ríkinu á árinu og 29 í Bandaríkjunum öllum. Flórída nálgast því met síðasta árs þegar 19 aftökur fóru fram í ríkinu, flestar á einu ári frá því dauðarefsing var tekin upp að nýju árið 1976.