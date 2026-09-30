Börn fundu lík manns í skógi – Skilaboðin í skónum gætu leyst 35 ára morðgátu

Börn sem voru að leik í skóglendi í Ohio í Bandaríkjunum fundu líkamsleifar ungs manns árið 1991. Þrátt fyrir umfangsmikla rannsókn tókst aldrei að bera kennsl á manninn og í 35 ár hefur verið á huldu hvað kom fyrir hann.
Nú hefur orðið mikilvæg breyting á málinu. Yfirvöld telja að maðurinn hafi verið myrtur og vonast til þess að endurnýjuð rannsókn leiði loks í ljós hver hann var.
Líkamsleifarnar fundust þann 11. september 1991 í skóglendi í Garfield Heights. Börn sem voru að leik á svæðinu komu auga á þær.
Maðurinn var svartur og er talinn hafa verið aðeins 18 til 21 árs þegar hann lést. People greinir frá því að embætti réttarmeinafræðings í Cuyahoga-sýslu rannsaki málið nú sem manndráp.
Thomas Gilson, réttarmeinafræðingur Cuyahoga-sýslu, segir að aðstæður á vettvangi hafi verið mjög grunsamlegar. Líkamsleifarnar hafi fundist á stað sem gaf til kynna að hugsanlega hefði verið reynt að fela þær. Þá séu fleiri atriði í málinu sem yfirvöld vilja ekki upplýsa um að svo stöddu en bendi til þess að um saknæma háttsemi hefði verið að ræða.
Meðal þess sem fannst var band eða snara um háls mannsins.
Þrátt fyrir það var niðurstaða réttarmeinafræðings á sínum tíma sú að maðurinn hefði látist af völdum „ofbeldis af óþekktum uppruna“. Gilson telur að sú niðurstaða kunni að hafa orðið til þess að rannsókn málsins hafi ekki fengið sama vægi og ef dauðsfallið hefði strax verið skilgreint sem morð.
Ein forvitnilegasta vísbending málsins fannst inni í skó mannsins. Þar var lítill miði með skilaboðunum: „Við getum ekki beðið eftir að sjá þig! Ástarkveðja, Cynthia og Boo Boo.“
Ekki liggur fyrir hver Cynthia og Boo Boo voru eða hvaða tengsl þau höfðu við manninn. Yfirvöld vonast þó til þess að miðinn geti reynst mikilvæg vísbending við að bera kennsl á hann.
Þegar líkamsleifarnar fundust var maðurinn klæddur í rauðan stuttermabol og bláar Levi's-gallabuxur. Hann var í hvítum sokkum og Nike-íþróttaskóm með grænni og fjólublárri rönd.