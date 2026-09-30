Aftöku Christu Pike frestað á síðustu stundu

Fyrirhugaðri aftöku á Christu Pike, sem taka átti af lífi klukkan 15 í dag að íslenskum tíma, var frestað á síðustu stundu nú eftir hádegið.
Pike var dæmd til dauða fyrir morðið á Colleen Slemmer árið 1995. Þær voru báðar nemendur við Job Corps-menntamiðstöðina í Knoxville þegar Pike, þá 18 ára, lokkaði Slemmer á afvikinn stað ásamt þáverandi kærasta sínum, Tadaryl Shipp, og öðrum nemanda.
Slemmer var þar beitt gríðarlegu ofbeldi og að lokum myrt. Samkvæmt dómsgögnum var hún meðal annars barin, skorin á háls og fimmarma stjarna rist í líkama hennar.
Mikið hefur verið fjallað um mál Pike að undanförnu en hún er eina konan á dauðadeild í Tennessee. Hefði aftakan farið fram hefði hún að auki orðið fyrsta konan sem tekin er af lífi í ríkinu í um 200 ár.
Í frétt AP kemur fram að áfrýjunardómstóll hafi fallist á beiðni lögmanna Pike um frestun og hyggst hann nú kanna hvort nægilegt tillit hafi verið tekið til frásagna Pike af alvarlegu kynferðislegu ofbeldi sem hún varð fyrir í æsku.
Hefur aftökunni verið frestað þar til dómstóllinn ákveður annað.
Frestunin kemur í kjölfar synjunar Hæstaréttar Bandaríkjanna í gær frá lögmönnum Pike um að stöðva aftökuna. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, hafði sömuleiðis hafnað beiðni hennar um náðun.
Morðið sem Pike var dæmd fyrir vakti mikinn óhug á sínum tíma. Hún hefur aldrei neitað að hafa tekið þátt í morðinu, en lögmenn hennar hafa hins vegar bent á að hún hafi aðeins verið 18 ára, glímt við geðræn veikindi og átt að baki sögu um alvarlegt kynferðislegt ofbeldi frá barnæsku.
Móðir Slemmer hafði kallað eftir því að dauðadómnum yrði fullnægt og hafði ferðast frá Flórída til Tennessee til að vera viðstödd aftökuna.