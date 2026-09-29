Úfararstjóri sakaður um stórfelld svik

37 ára útfararstjóri í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum hefur verið ákærður fyrir 52 brot eftir rannsókn á starfsemi útfararstofu hans og meðferð á líkamsleifum og ösku látinna.
Chadrick „Chad“ Mundy, eigandi Mundy Funeral Home í Jamestown, var handtekinn 23. september. Hann hafði verið sviptur starfsleyfi tímabundið í ágústmánuði eftir rannsókn þar sem meðal annars kom í ljós að hann var grunaður um að hafa lagt fram falskar líftryggingakröfur vegna fólks sem var enn á lífi. Þar á meðal var eiginkona hans.
Rannsókn lögreglunnar í Tennessee hófst í maí að beiðni saksóknara. Auk gruns um tryggingasvik beindist rannsóknin að meintri rangri meðferð á ösku látinna, tilhæfulausum kröfum vegna útfarartrygginga og fjárhagslegri misnotkun á öldruðum eða viðkvæmum viðskiptavinum.
Ein fjölskylda segir að aska Janie Stockton hafi ekki verið sótt í líkbrennslustöð fyrr en 51 degi eftir andlát hennar. Tengdadóttir hennar sagði að Mundy hefði bent fjölskyldunni á að óska eftir framlögum frá ættingjum og vinum til að standa straum af útfararkostnaði. Fjölskyldan greiddi útfararstofunni slík framlög.
Síðar var fjölskyldunni sagt að uppgjör framlaga hefði verið rangt og henni send endurgreiðsla. Samkvæmt fjölskyldunni reyndist sú ávísun innistæðulaus og bankinn skilaði henni með þeim upplýsingum að reikningnum hefði verið lokað.
Ákæran gegn Mundy tekur til 15 liða um þjófnað á eignum að verðmæti yfir 2.500 dollara, 12 liða um svik tengd tryggingum og níu liða um fjárhagslega misnotkun á öldruðum eða viðkvæmum einstaklingum. Auk þess er hann ákærður fyrir fleiri þjófnaðarbrot, fjögur brot gegn líki, tvö brot sem varða fölsun og eitt brot vegna innistæðulausrar ávísunar.
Mundy situr í gæsluvarðhaldi gegn 80.000 dala tryggingu. Réttarhöld yfir honum hafa ekki farið fram.
Sjá nánar hér.