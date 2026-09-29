Sænskur drengur kom upp um óhugnanleg áform 13 ára pilts

Lögregla í Póllandi telur sig hafa stöðvað áform 13 ára drengs um árás í skóla sínum eftir að viðvörun barst frá Svíþjóð. Við húsleit á heimili drengsins fannst meðal annars kjötexi og byssustingur sem lögregla lagði hald á.
Samkvæmt pólskum fjölmiðlum kom málið upp með nokkuð óvenjulegum hætti. Drengurinn hafði daginn áður verið að spila tölvuleik á netinu þegar hann sagði jafnaldra sínum í Svíþjóð frá áformum sínum um árásina.
Sænski drengurinn tók hótunina alvarlega og sagði foreldrum sínum frá. Þeir létu lögreglu vita og bárust upplýsingarnar að lokum til pólsku lögreglunnar í gegnum Interpol.
Lögreglumenn í Wąbrzeźno, í norðurhluta Póllands, fóru inn á heimili drengsins klukkan sex morguninn eftir. Þar var hann ásamt föður sínum.
Í bakpoka sem drengurinn hafði tekið til fyrir skólann fann lögregla byssusting og við húsleit fannst einnig kjötexi.
Málið tók enn dekkri stefnu þegar drengurinn greindi lögreglu frá því að hann hefði drepið nokkra ketti með exinni í sumar. Hann vísaði lögreglumönnum á staðina þar sem hann hafði grafið dýrin.
Að sögn lögreglu viðurkenndi drengurinn að hafa drepið kettina til þess að æfa sig í að drepa. Pólski miðillinn TVN24 greinir jafnframt frá því að drengurinn hafi tekið þátt í umræðum á netinu þar sem öfgafullar hugmyndir voru til umræðu.
Á einu þeirra er hann sagður hafa skrifað að brátt myndi mikið fara fyrir honum og að allir myndu heyra um hann í fréttum. Lögregla rannsakar nú meðal annars við hverja drengurinn hafði samskipti við á netinu.