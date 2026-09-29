Rússar lokka útlendinga í „hakkavélina“ – 18 Bandaríkjamenn hafa bitið á agnið

Rússar hafa byggt upp umfangsmikið kerfi til að lokka útlendinga til að berjast í stríðinu gegn Úkraínu. Úkraínsk yfirvöld segjast hafa borið kennsl á nærri 29 þúsund erlenda ríkisborgara í rússneska hernum, þar á meðal að minnsta kosti 18 Bandaríkjamenn.
New York Post fjallar ítarlega um málið og ræðir meðal annars við Vitaliy Matvienko, sem stýrir úkraínsku verkefni sem aðstoðar rússneska hermenn sem vilja gefast upp.
Hann segir ráðningar erlendra hermanna orðnar að arðbærum iðnaði. Milliliðir víða um heim nota meðal annars markvissar auglýsingar á Facebook, TikTok og Telegram til að ná til fátækra og berskjaldaðra einstaklinga. Milliliðirnir geta fengið sem nemur rúmum þremur milljónum króna fyrir hvern nýliða sem þeir útvega rússneska hernum.
Missa 30 til 40 þúsund hermenn á mánuði
Matvienko segir að Rússar missi á bilinu 30 til 40 þúsund hermenn í hverjum mánuði og þeir eigi erfitt með að bæta upp tapið með heimamönnum.
Hann segir erlendu nýliðana sérstaklega hentuga fyrir Rússa þar sem fall þeirra á vígvellinum veki litla athygli innanlands. Fjölskyldur þeirra fái auk þess í mörgum tilfellum ekki þær bætur sem þeim hafi verið lofað.
Úkraínsk öryggisyfirvöld segjast hafa borið kennsl á tæplega 29 þúsund útlendinga frá 135 ríkjum sem berjast eða hafa barist fyrir Rússland. Þar á meðal séu menn frá Norður-Kóreu, Kenía og Gana. Talið er að raunverulegur fjöldi sé mun meiri.
Féll aðeins þremur mánuðum síðar
Einn þeirra 18 Bandaríkjamanna sem vitað er til að hafi gengið til liðs við rússneska herinn var hinn 23 ára Seth William Baker frá Arizona.
Baker hafði áður þjónað í bandaríska landgönguliðinu en var látinn fara eftir að hafa neitað að þiggja bólusetningu gegn Covid-19 þegar hún var gerð að skyldu innan hersins. Hann hafði síðar árangurslaust reynt að komast inn í lögregluskóla.
Matvienko segir Baker dæmi um einstakling sem hafi verið sérstaklega móttækilegur fyrir rússneskum áróðri á netinu. Baker gekk að lokum til liðs við rússneska herinn og var sendur á víglínuna. Aðeins þremur mánuðum eftir að hann skrifaði undir samning var hann drepinn af úkraínska hernum, 23 ára að aldri.
Sonur háttsetts CIA-embættismanns féll
Annað áberandi dæmi varðar mál mál Michaels Gloss, 21 árs Bandaríkjamanns og sonar Juliane Gallina, sem gegndi háttsettu starfi hjá bandarísku leyniþjónustunni CIA.
Gloss gekk til liðs við rússneska herinn og féll í Donetsk í apríl 2024. Að sögn föður hans lést hann af völdum blóðmissis í stórskotaliðsárás þegar hann reyndi að koma særðum rússneskum hermanni til hjálpar.
Rússar hafa lagt sérstaka áherslu á Bandaríkjamenn sem ganga til liðs við her þeirra, að sögn Matvienko. Slíkir einstaklingar séu notaðir í áróðursskyni sem sönnun þess að fólk á Vesturlöndum styðji málstað Rússa.
Veruleikinn sem bíði erlendu hermannanna sé þó oft mjög myrkur.
Erlendir liðsmenn hafa greint frá ofbeldi og kynþáttaníði innan rússneska hersins. Sumir séu sendir beint í „hakkavélina“ á víglínunni, í stórhættulegar árásir þar sem litlar líkur séu á að þeir komist lífs af. Aðrir hafi verið neyddir til að halda áfram að berjast þrátt fyrir alvarleg meiðsli.
Matvienko segir erlendu hermennina jafnframt þurfa að láta af hendi hluta launa sinna til að fjármagna búnað hersveitanna. „Þeir sem neita geta verið barðir eða þeim hótað aftöku,“ segir hann.