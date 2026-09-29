Gamli maðurinn bræddi hjörtu um allan heim – Nú hefur komið í ljós að ekki var allt sem sýndist

Fyrir nokkrum dögum fjölluðu fjölmiðlar um allan heim um átakanlega sögu hins 81 árs gamla Donald Johnson eftir að hann sást rogast með þungan farangur upp stiga í Texas.
Sagan snerti strengi hjá fólki um allan heim. Johnson var sagður vinna allt að 14 tíma á dag við að koma týndum farangri til skila til þess að standa undir kostnaði vegna krabbameinsmeðferðar eiginkonu sinnar, Josephine.
Ókunnug kona, Erin Howell, átti að hafa séð Johnson í dyrabjöllumyndavél sinni þegar hann kom með týndan farangur heim til hennar. Hún varð svo slegin yfir því að sjá 81 árs gamlan mann vinna slíka erfiðisvinnu að hún setti af stað söfnun fyrir hjónin.
Nú hafa hins vegar orðið óvæntar vendingar í málinu þar sem ákveðin lykilatriði voru ekki á rökum reist.
„Ókunnuga konan“ var dóttir þeirra
Í frétt News.com.au kemur fram að GoFundMe hafi lokað söfnuninni og endurgreitt öllum sem lögðu henni lið eftir að í ljós kom að konan sem stóð að baki henni var í raun dóttir hjónanna.
Samkvæmt NewsNation barst GoFundMe ábending í síðustu viku sem varð til þess að fyrirtækið hóf að kanna hver hefði í raun stofnað söfnunina. Þegar haft var samband við skipuleggjandann viðurkenndi hún að Donald og Josephine væru foreldrar hennar.
Samkvæmt umfjöllun News.com.au sagði dóttirin að hún hefði búið til persónu ókunnugrar konu þar sem hún taldi að saga foreldra sinna myndi hafa meiri áhrif ef hún væri sögð frá sjónarhóli utanaðkomandi aðila.
Hún sagðist sjálf hafa tekið myndskeiðið af föður sínum við vinnu en hélt því jafnframt fram að önnur grundvallaratriði sögunnar væru sönn.
Þetta var nóg til þess að GoFundMe greip í taumana.
„Söfnunin braut með beinum hætti gegn þjónustuskilmálum okkar,“ sagði fyrirtækið í yfirlýsingu.
„Þess vegna hefur söfnunin verið fjarlægð og þeir sem lögðu henni lið hafa fengið endurgreitt.”
GoFundMe sagði það forgangsatriði að tryggja að fólk gæti treyst upplýsingum á söfnunarvefnum.
Hafði safnað gríðarlegum fjárhæðum
Söfnunin hafði farið eins og eldur í sinu eftir að saga Johnsons komst í fjölmiðla.
Í upphaflegum texta sen fylgdi söfnuninni var því lýst hvernig alls ókunnugur einstaklingur hefði séð Johnson í dyrabjöllumyndavél sinni, gjörsamlega örmagna við að bera þungar ferðatöskur upp brattan stiga.
Þá sagði jafnframt að Johnson ynni af illri nauðsyn til að standa straum af kostnaði vegna veikinda eiginkonu sinnar.
DV greindi frá því í síðustu viku að þá hefðu safnast vel yfir 240 þúsund dollarar. Söfnunin hélt áfram að vinda upp á sig og samkvæmt News.com.au hafði upphæðin nálgast eina milljón Bandaríkjadala þegar GoFundMe greip inn í.
Allir þeir fjármunir verða nú endurgreiddir.
Fjölskyldan segir veikindin og vinnuna sanna
Málinu er þó ekki lokið. Fjölskyldan hefur stofnað nýja söfnun á vefnum GiveSendGo þar sem dóttirin, Amy Johnson, segir foreldra sína enn þurfa á aðstoð að halda.
Hún segir að móðir hennar sé með krabbamein í brisi, að faðir hennar sé 81 árs og vinni enn við að koma farangri til skila og að fjárhagsstaða þeirra sé erfið.
Dóttir þeirra gefur þó aðra skýringu á málinu þar en þá sem höfð er eftir henni í umfjöllun NewsNation. Hún heldur því fram að sagan um nágrannann og upptakan úr dyrabjöllumyndavélinni séu raunverulegar en að vandamálið hafi komið upp þegar nafni á GoFundMe-síðunni var breytt.
„Ekkert hefur breyst varðandi meðferð mömmu. Ekkert hefur breyst varðandi aldur pabba eða vinnuna hans. Þau þurfa enn hjálp,“ skrifar hún.
Nýja söfnunin hefur farið vel af stað og hafa nú safnast tæpir 100 þúsund Bandaríkjadalir, en markmiðið er 140 þúsund dalir.