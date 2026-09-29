Fyrrum heimsmeistari dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir barnaníð

Graeme Dott, fyrrverandi heimsmeistari í snóker, hefur verið dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn tveimur börnum. Dómari málsins var ómyrkur í máli við dómsuppkvaðningu og sagði Dott hafa rænt brotaþolunum hluta af bernsku þeirra.
Dott, sem er 49 ára Skoti, var fundinn sekur um brot gegn stúlku og dreng sem bæði voru á grunnskólaaldri þegar ofbeldið átti sér stað.
Brotin gegn stúlkunni áttu sér stað á árunum 1993 til 1996, þegar Dott var sjálfur unglingur, en brotin gegn drengnum voru framin á árunum 2006 til 2010, þegar Dott var orðinn fullorðinn og á hátindi snókerferils síns.
Lord Harrower dómari sagði háttsemi Dotts hafa falið í sér gróft trúnaðarbrot og borið skýr merki þess að hann hefði unnið sér inn traust barnanna í þeim tilgangi að beita þau kynferðislegu ofbeldi.
„Þú rændir brotaþolunum verulegum hluta af bernsku þeirra,“ sagði dómarinn við Dott.
Fram kom við dómsuppkvaðninguna að brotin gegn báðum börnunum hefðu meðal annars falið í sér alvarlegt kynferðisofbeldi. Dott hefur alla tíð neitað sök og heldur enn fram sakleysi sínu.
Brotaþolarnir tveir báru vitni við réttarhöldin og lýstu ítrekuðu kynferðislegu ofbeldi.
Konan, sem nú er á fimmtugsaldri, sagði ofbeldið hafa hafist þegar hún var barn og að Dott hefði síðar sagt henni að segja engum frá því sem gerðist.
Hinn brotaþolinn, karlmaður sem nú er á þrítugsaldri, lýsti því hvernig Dott hefði beitt hann kynferðislegu ofbeldi ítrekað þegar hann var barn. Hluti brotanna átti sér stað þegar drengurinn var í sturtu en önnur í bifreið á afskekktum stöðum.
Maðurinn sagði að hann hefði verið of ungur til að átta sig á því á sínum tíma hvað væri að gerast. Það hefði ekki verið fyrr en síðar sem hann skildi að háttsemin hefði verið óeðlileg.
Hann lýsti einnig því hvernig ákveðnar vörur sem Dott keypti handa honum, og jafnvel ákveðin tegund af sápu sem Dott notaði, kölluðu enn fram erfiðar minningar.
Dott var um árabil í hópi fremstu snókerspilara heims. Hápunktur ferils hans kom árið 2006 þegar hann varð heimsmeistari eftir sigur á Peter Ebdon í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í Sheffield. Hann komst einnig í úrslit heimsmeistaramótsins árin 2004 og 2010.