Dæmdur til dauða fyrir 40 árum – Ný DNA-gögn kollvarpa málinu

Douglas Stewart Carter, 71 árs Bandaríkjamaður sem sat á dauðadeild í áratugi fyrir morð sem hann hefur alla tíð neitað að hafa framið, hefur verið látinn laus úr fangelsi. Ný DNA-rannsókn hefur leitt í ljós að erfðaefni sem fannst á vettvangi morðsins tilheyrir ekki Carter.
Carter var dæmdur til dauða fyrir morðið á Evu Olesen, sem fannst látin á heimili sínu í Utah í febrúar árið 1985. Hún hafði verið stungin og skotin.
Dómari úrskurðaði í gær að Carter skyldi látinn laus gegn tryggingu á meðan hann bíður nýrra réttarhalda. Hann þarf að bera GPS-ökklaband og má ekki hafa samband við fjölskyldu Olesen.
Í frétt AP kemur fram að málið gegn Carter hafi veikst verulega á undanförnum árum. Engin áþreifanleg sönnunargögn tengdu hann við vettvang morðsins þegar hann var sakfelldur. Dómurinn byggðist meðal annars á játningu hans og framburði tveggja vitna sem sögðu Carter hafa gortað sig af morðinu.
Carter hefur ávallt haldið því fram að lögregla hafi knúið fram játningu hans með hótunum. Vitnin tvö drógu síðar framburð sinn til baka og sögðu lögreglu hafa fengið þau til að ljúga fyrir dómi.
Þau sögðust jafnframt hafa fengið peninga og gjafir frá lögreglu og verið sagt að halda greiðslunum leyndum. Þá sögðu þau lögreglu og saksóknara hafa hótað þeim og syni þeirra brottvísun úr Bandaríkjunum ef þau bendluðu Carter ekki við morðið.
Nýjustu vendingarnar komu eftir DNA-rannsókn á sönnunargögnum úr málinu. Niðurstöðurnar, sem bárust 22. september, sýndu að Carter gat ekki verið uppruni blóðs sem fannst á hurðarhúni á vettvangi. Að sama skapi var útilokað að erfðaefni sem fannst á handfangi hnífsins sem notaður var til að stinga Olesen kæmi frá honum.
Derek Pullan dómari sagði niðurstöðurnar grafa enn frekar undan máli ákæruvaldsins, þótt hann teldi enn mögulegt að kviðdómur gæti komist að þeirri niðurstöðu að Carter hefði framið morðið.
Saksóknarar eru nú að endurmeta þau sönnunargögn sem eftir standa. Þeir höfðu áður stefnt að nýjum réttarhöldum á næsta ári en drógu í síðustu viku til baka áform um að krefjast dauðarefsingar á ný.
Verjendur Carters vilja ganga lengra og krefjast þess að ákæran gegn honum verði felld niður.