Aðeins 13 ára og grunaður um að hafa verið ráðinn til að myrða mann

Þrettán ára drengur frá Hollandi er grunaður um að hafa verið fenginn til að ferðast til Hamborgar í Þýskalandi og myrða þar mann. Þýska lögreglan komst á snoðir um áformin og handtók drenginn áður en hann náði að láta til skarar skríða.
Málið hefur vakið mikla athygli í Þýskalandi enda drengurinn aðeins 13 ára gamall.
Handtakan átti sér stað í júní í St. Pauli-hverfinu í Hamborg en þýska saksóknaraembættið hefur nú staðfest málið opinberlega.
„Á grundvelli rannsóknarinnar teljum við að barninu hafi verið falið það verkefni að drepa einstakling í Hamborg,“ segir Mia Sperling-Karstens, talskona saksóknaraembættisins í Hamborg, við þýska fjölmiðla.
Yfirvöld telja sig hafa upplýsingar um fyrirhugað fórnarlamb var. Þýski miðillinn Bild greindi fyrst frá því að skotmarkið hefði verið félagi í mótorhjólagenginu Hells Angels, en saksóknaraembættið hefur ekki viljað staðfesta það.
Samkvæmt upplýsingum Bild hafði drengurinn verið fenginn til verksins af 26 ára konu frá Hollandi. Hún er sögð hafa komist í samband við hann í gegnum samfélagsmiðilinn Snapchat.
Drengurinn er sagður hafa fengið skotvopn frá millilið ásamt 50 skotum og síðan haldið vopnaður til Hamborgar. Móðir hans hafði á sama tíma tilkynnt hann týndan til lögreglu í Hollandi.
Þýskir fjölmiðlar tengja málið við átök í undirheimum Hamborgar. Þann 1. september voru tveir menn, 47 og 33 ára, skotnir til bana í St. Pauli og 48 ára maður særðist alvarlega.
Saksóknarar hafa sagt vísbendingar um að sú árás tengist átökum innan glæpaheimsins en hafa ekki gefið upp nánari upplýsingar um möguleg tengsl málanna.
Í Þýskalandi eru börn undir 14 ára aldri ekki sakhæf og því er ekki hægt að sækja drenginn til saka þar. Öðru máli gegnir um Holland þar sem sakhæfisaldurinn er 12 ár. Drengurinn var því afhentur hollenskum yfirvöldum eftir handtökuna.