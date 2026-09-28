Þrír menn handteknir á Benidorm eftir að lík konu fannst

Þrír menn hafa verið handteknir í Benidorm á Spáni eftir að 33 ára kona fannst látin á afskekktu svæði í Finestrat, skammt frá Benidorm, á mánudag.
Mirror greinir frá.
Lögregla telur að konan hafi verið stungin til bana af sambýlismanni sínum eftir rifrildi á heimili þeirra á aðfaranótt mánudags. Í kjölfarið hafi maðurinn fengið tvo kunningja sína til að aðstoða sig við að flytja líkið og koma því fyrir á afskekktu svæði.
Rannsóknin hófst eftir að mennirnir tveir mættu á lögreglustöð í Benidorm og sögðu lögreglu að kunningi þeirra hefði játað að hafa orðið sambýliskonu sinni að bana í rifrildi. Þeir sögðust síðar hafa farið heim til mannsins þar sem hann hefði hótað þeim. Hefðu þeir aðstoðað hann við að flytja líkið.
Lögregla telur að annar mannanna hafi lánað bifreið til flutningsins en hinn aðstoðað við að færa líkið.
Mennirnir þrír eru 30, 40 og 45 ára. Sambýlismaður konunnar er grunaður um manndráp en hinir tveir um að hafa aðstoðað við að leyna dauða hennar. Lögregla fann og handtók þann sem grunaður er um að hafa banað konunni eftir nokkra leit.
Ekki hefur verið staðfest opinberlega hver hin látna er.
Spænsk yfirvöld hafa sagt að verið sé að afla upplýsinga um málið og lýst því sem kynbundnu ofbeldi gegn konu í Alicante-héraði. Rannsókn stendur enn yfir og mennirnir eiga eftir að koma fyrir dómstól í Benidorm.