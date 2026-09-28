Sögulegt mál í Hollandi: Tveggja ára barn fékk lífslokameðferð

Læknir í Hollandi batt enda á líf tæplega tveggja ára barns í lok síðasta árs eftir að komist var að þeirri niðurstöðu að barnið þjáðist með óbærilegum hætti og engin von væri um bata.
Um er að ræða fyrsta þekkta tilfellið í Hollandi þar sem slíku úrræði hefur verið beitt gagnvart barni eldra en eins árs en yngra en tólf ára.
Málið kemur fram í skýrslu hollenskrar eftirlitsnefndar. Barnið hafði glímt við alvarleg veikindi frá fæðingu og var tæplega tveggja ára þegar það lést.
Í hollenskum fjölmiðlum kemur fram að barnið hafi fæðst eftir aðeins 26 vikna meðgöngu. Það var með alvarlegan heilaskaða, heilalömun og sjónskerðingu.
Þá þjáðist það af flogaveiki og reyndust flogaköstin ónæm fyrir lyfjameðferð. Einnig safnaðist slím fyrir í lungum þess sem gerði því mjög erfitt fyrir að anda.
Læknir barnsins og foreldrar þess komust að þeirri niðurstöðu að ekki væri lengur hægt að lina þjáningar þess með fullnægjandi hætti. Var að lokum ákveðið að binda enda á líf þess.
Áður hafði verið leitað álits óháðra lækna. Mat þeirra var að þjáningar barnsins væru ekki stöðugt óbærilegar og bentu þeir meðal annars á að flogaköstin væru ekki samfelld. Þeir töldu jafnframt að enn væru fyrir hendi raunhæfir meðferðarkostir, þar á meðal líknandi meðferð og önnur lyf sem kynnu að ná betri stjórn á flogaköstunum.
Læknir barnsins leitaði í kjölfarið annars óháðs mats. Sá læknir komst að annarri niðurstöðu og taldi óbærilegar þjáningar barnsins greinilega sýnilegar. Jafnframt taldi hann að skilyrðum fyrir því að binda enda á líf þess væri fullnægt.
Eftirlitsnefndin hefur nú komist að þeirri niðurstöðu að læknirinn hafi farið rétt að og sýnt þá aðgát sem krafist er samkvæmt reglunum.
Sérstakar reglur um að binda enda á líf alvarlega veikra barna á aldrinum eins til tólf ára tóku gildi í Hollandi árið 2024.
Samkvæmt upplýsingum hollenskra stjórnvalda er slíkt aðeins heimilt þegar barn þjáist með óbærilegum hætti, engar batahorfur eru fyrir hendi og engin raunhæf leið er til að lina þjáningarnar, þar á meðal með líknandi meðferð.