Mikil reiði vegna lítilla afleiðinga fyrir meinta gerendur í afar grófu kynferðisbrotamáli - „Ókeypis píka“

Töluverðar reiði gætir nú í Bandaríkjunum vegna takmarkaðra afleiðinga fyrir sjö karlkyns nema í einum virtasta háskóla landsins sem sakaðir hafa verið um hópnauðgun gegn skólasystur sinni. Enginn þeirra hefur verið sóttur til saka og aðeins hluti þeirra var rekinn úr skólanum sem er sagður hafa annars látið þá refsingu duga að skipa hinum meintum nauðgurum að bæta ráð sitt með því að skrifa ritgerð.
Atvikið átti sér stað í október árið 2024 í húsi á umráðasvæði Cornell-háskóla í New York ríki en skólinn er meðal 20 bestu háskóla í heimi. Ung kona, sem þá var tvítug og nemandi við skólann, var stödd í partýi hjá svokölluðu bræðrafélagi ( e. fraternity) en slík félög, sem ætluð eru karlkyns nemum, eru mjög algeng í háskólum vestanhafs, en einnig eru þá iðulega starfrækt sams konar félög fyrir kvenkyns nema. Bræðralagið hafði hús á háskólavæðinu til umráða. Ungu konunni var, að hennar sögn, byrlað með miklu magni ketamíns og henni síðan nauðgað af þessum sjö, sem voru í hópi félaga í bræðrafélaginu.
Fjölmiðlar vestanhafs virðast ekki hafa komist á snoðir um málið fyrr en nú, tveimur árum síðar, eftir að unga konan lögsótti hina meintu brotamenn.
Ritgerð
Það var New York Post sem greindi fyrst frá málinu. Fram kemur í umfjöllun miðilsiins að samkvæmt stefnu ungu konunnar hafi hún verið neydd til að sniffa svo mikið magn ketamíns að hún hafi orðið ósjálfbjarga og í kjölfarið verið hópnauðgað. Segir hún að einn sjömenningana, sem stefnan beinist að, hafi á Snapchat hvatt fleiri til að koma og brjóta henni með orðunum:
„Ókeypis píka.“ (e. free pussy)
Með frétt New York Post er birt skjáskot sem rennir stoðum undir þetta.
Konan hætti í skólanum í kjölfarið en hún segir skólayfirvöld hafa ekkert gert í málinu nema veit sjömenningunum tækifæri á að bæta ráð sitt með því að skrifa ritgerðir.
Það er ekki tekið fram í umfjöllun New York Post hvort unga konan hafi líka stefnt Cornell-háskóla en það segir í stefnunni að skólayfirvöld hafi skapað umhverfi þar sem kynferðislegt ofbeldi hafi verið umborið. Hún segir að auk þessa að neyða hana til að sniffa ketamín hafi hún verið neydd til að innbyrða marijúana og romm.
Segir hún sjömenningana hafa sniffað ketamín af líkama hennar og einn þeirra hafi neytt hana til að sniffa ketamín af lim hans. Árásin var kærð til lögreglu en endaði ekki með ákæru. Cornell-háskóli fordæmdi árásina og sagði að slíka hegðun væri ekki hægt að líða innan háskólans. Þó virðast ekki allir sjömenningana hafa mátt sæta brottrekstri úr skólanum.
Víst
Skólayfirvöld svöruðu á endanum umfjöllun New York Post með því að segja það rangt hjá brotaþolanum að þau hefðu ekki refsað sjömenningunum á annan hátt en með því að láta þá skrifa ritgerðir.
Gengur skólinn svo langt að kalla þessar fullyrðingar óábyrgar. Er því ekki neitað að þeir hafi verið látnir skrifa ritgerðir en fullyrt að afleiðingarnar fyrir þá, af hálfu skólans, hafi verið meiri en eingöngu ritgerðaskrif.
Fyllyrti skólinn að hluta sjömenninganna hafi verið vísað úr skólanum en hafði sagst áður ekki geta upplýst um það vegna persónuverndarlaga. Skólinn vildi ekki upplýsa hversu margir þeirra hafi verið reknir úr skólanum en lögmaður hins meinta brotaþola segir að tveir þeirra hafi hlotið brottvísun.
Yfirlýsing með þessum svörum frá Cornell-háskóla kom einnig í kjölfar þess að embætti saksóknara í sýslunni þar sem skólinn er staðsettur hefur ákveðið að opna málið að nýju og kanna hvort grundvöllur sé fyrir ákæru á hendur sjömenningunum.
Vísar embættið meðal annars til þess að lýsingar ungu konunnar í stefnunni á hendur sjömenningunum séu ólíkar þeim sem hún hafi veitt lögreglunni þegar málið var til rannsóknar. Kannað verði því hvort til staðar séu sönnunargögn sem hafi ekki legið fyrir þegar ákveðið var að fella málið niður. Segir embættið að sú ákvörðun hafi byggt á rannsókn lögreglu Cornell-háskóla en ekki sjálfstæðu mati embættisins. Fullyrðir embættið að það hafi ekki vitað af áðurnefndu skjáskoti af Snapchat. Lögmaður konunnar fyllyrðir hins vegar að embættið hafi haft vitneskju um þessi ummæli og andmælti því að lýsingar hennar hafi eitthvað breyst frá því að rannsóknin fór fram. Saksóknaraembættið hafi aldrei haft samband við hana.
Lögmaðurinn gagnrýni einnig harðlega rannsókn lögreglu Cornell og segir að ekkert hafi verið haft samband við ungu konuna eftir að hún lagði fram kæru. Ljóst sé að kalla hefði átt eftir aðstoð frá lögregluembætti þar sem til staðar væri meiri þekking á kynferðisbrotum en það hafi hins vegar ekki verið gert.
Reiði
Lögmaður eins sjömenninganna segir lögsókn ungu konunnar tilhæfulausa með öllu. Umbjóðandi hans hafi ekki gert annað af sér en að rita ummæli á Snapchat sem beri vott um vanþroska en hann er sá sem skrifaði:
„Ókeypis píka.“
Segir lögmaðurinn að unga konan sé augljóslega á höttunum eftir peningum og fyllyrðir að hún hafi þegar málið var rannsakað sagst ekki hafa verið neydd til eins né neins. Hún hafi ekki heldur sagt að hún hafi verið ósjálfbjarga og á endanum orðið rænulaus vegna áhrifa áðurnefndra efna eins og hún fullyrði nú.
Málið og ekki síst hinar takmörkuðu afleiðingar sem það hefur haft fyrir hina meintu gerendur hefur vakið mikla reiði vestanhafs og margir, bæði karlar og konur, hafa tjáð sig á um það samfélagsmiðlum og lýst yfir m.a. hneysklan og mikilli furðu yfir hversu bág staða þolenda kynferðisofbeldis sé í landinu.
Meðal þekktra aðila sem hafa tjáð sig eru þingkonan Alexandria Ocasio-Cortez, sem hefur verið orðuð sterklega við forsetaframboð. Hún segir málið enn eitt dæmið um þá nauðgunarmenningu sem ráði ríkjum í mörgum bandarískum stofnunum, þar á meðal Cornell. Það verði að girða fyrir að það geti endurtekið sig eins og raunin hafi verið í þessu máli að þolandi hrekist úr skólanum og fari þar með á mis við menntun, á meðan gerendur fái að halda náminu áfram.
Opnuð hefur verið vefsíða þar sem til stendur að birta myndir af sjömenningunum, upplýsingar um vinnustaði þeirra o.fl. Nöfn þeirra eru þar nú þegar.
Meðal annarra þekktra kvenna sem hafa tjáð sig um málið er breska leikkonan Florence Pugh sem hefur starfað töluvert í Bandaríkjunum og leikið þar í fjölda kvikmynda. Hún segir í kröftugri færslu á Instagram að málið varði ekki bara konur heldur líka karla:
„Það verður ekki neitt jafnrétti fyrr en þið virðið líkama okkar. Það verður aldrei neitt jafnrétti fyrr en þið hættið að skemma sálir okkar. Það verður aldrei neitt jafnrétti fyrr en þið leyfið okkur að lifa. Það verður aldrei neitt jafnrétti fyrr en við getum sagt að okkur líði eins og við séum öruggar. Við erum lífskraftur þessarar jarðar, drullist þið til að vernda okkur. Verið reiðir okkar vegna. Gerið það.“