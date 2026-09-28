Ísraelsmenn segjast hafa fellt manninn úr einu þekktasta myndskeiði 7. október

Ísraelsher segist hafa fellt palestínskan vígamann sem ók mótorhjólinu sem notað var þegar Noa Argamani og kærasta hennar, Avinatan Or, var rænt af Nova-tónlistarhátíðinni 7. október 2023.
Myndskeið af ráninu fór eins og eldur í sinu um heiminn á sínum tíma og varð eitt þekktasta myndefnið frá árás Hamas á Ísrael. Þar sást Argamani sitja aftan á mótorhjóli, öskrandi af skelfingu og teygja hendurnar í átt að Or þegar þau voru flutt á brott hvort í sína áttina.
Ísraelsher og Shin Bet, öryggisþjónusta Ísraels, greindu frá því um helgina að maðurinn, Saher Nidal Latfi Sakr, hefði verið felldur í loftárás á Nuseirat-svæðinu á miðhluta Gaza. Sérsveit ísraelsku lögreglunnar, Gideonim Unit 33, kom einnig að aðgerðinni. Daily Mail segir frá þessu.
Samkvæmt Ísraelsher tók Sakr þátt í árásinni 7. október, fór yfir landamærin inn í Ísrael og ók mótorhjólinu sem notað var til að flytja Argamani og Or frá Nova-hátíðinni inn á Gaza. Herinn segir hann jafnframt hafa útvegað Hamas vopn á meðan stríðinu stóð og tengst alþjóðlegum samtökum jíhadista.
Í yfirlýsingu hersins segir að Sakr hafi að undanförnu unnið að árásum gegn ísraelskum borgurum og hermönnum.
„Hann var felldur til að eyða þeirri ógn sem af honum stafaði,“ sagði í yfirlýsingunni.
Ísraelsher birti einnig myndskeið sem hann segir sýna árásina á Sakr. Þar sést maður ganga við byggingu skömmu áður en mikil sprenging verður.
Argamani var 26 ára þegar henni var rænt en henni var bjargað úr haldi á Gaza 8. þann júní 2024, eftir 246 daga, í umfangsmikilli aðgerð ísraelskra hersveita. Avinatan Or var hins vegar áfram í haldi og var ekki sleppt fyrr en í október 2025, eftir 738 daga, ásamt öðrum gíslum samkvæmt vopnahléssamkomulagi.