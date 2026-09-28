Íran neitar aðild að meintum sprengjuáformum – Mennirnir fimm allir Bretar

Írönsk stjórnvöld neita alfarið að hafa komið að meintum sprengjuáformum við RAF Fairford-herstöðina í Gloucestershire í Bretlandi um helgina. Fimm voru handteknir vegna málsins og er komið á daginn að allir séu breskir ríkisborgarar sem búsettir eru í London.
Breskir fjölmiðlar greina frá þessu.
Mennirnir, sem eru á aldrinum 23 til 25 ára, voru handteknir skammt frá herstöðinni aðfaranótt sunnudags. Þeir voru fyrst handteknir á grundvelli laga um sprengiefni en síðar einnig á grundvelli hryðjuverkalaga. Þeir eru enn í haldi lögreglu.
Sendiráð Írans í Lundúnum sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem öllum tengslum við málið var „afdráttarlaust hafnað“. Fréttir þar um væru byggðar á „tilhæfulausum og illgjörnum vangaveltum“ og væru til þess fallnar að ýta undir andúð á Íran í Bretlandi.
Bandaríski herinn hefur notað umrædda herstöð í aðgerðum sínum gegn Írönum.
Rannsóknin hófst eftir að bóndakona á svæðinu rakst á þrjá hvíta sendibíla sem lokuðu vegi skammt frá herstöðinni upp úr miðnætti aðfaranótt sunnudags. Hún sá síðan hóp grímuklæddra manna hlaupa frá vettvangi og hafði í kjölfarið samband við neyðarlínuna.
Innan skamms fylltist svæðið af vopnuðum lögreglumönnum og mennirnir fimm voru handteknir. Konan telur sjálf að símtal hennar hafi komið í veg fyrir að mennirnir gætu hrint áformum sínum í framkvæmd.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði eftir handtökurnar að bandarísk og bresk yfirvöld hefðu unnið saman að málinu og að mennirnir hefðu verið undir eftirliti
Vicki Evans, yfirmaður hjá bresku hryðjuverkalögreglunni, segir rannsóknina afar umfangsmikla og flókna. Hún hvatti fólk jafnframt til að fara varlega í vangaveltur um hvað mennirnir höfðu í hyggju og möguleg tengsl málsins við alþjóðleg stjórnmál.