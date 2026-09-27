Vinsæll drykkur getur aukið líkurnar á krabbameini

Það er margt í kringum okkur sem getur verið heilsuskaðlegt. Sumt erum við svo meðvituð um að það er orðinn hluti almennri heilsufarsvitund okkar. En annað fyllir ekki mikið í huga okkar þrátt fyrir að það geti haft mikil áhrif á heilsuna til langs tíma litið.
Þetta á meðal annars við vinsælan drykk sem endar oft í glösum margra og er yfirleitt frekar tengdur við timburmenn og lifrarskaða en krabbamein.
Ný rannsókn dönsku krabbameinssamtakanna leiddi í ljós að aðeins 28% fullorðinna Dana geta án aðstoðar nefnt að áfengisneysla eykur líkurnar á krabbameini.
Þetta er að sjálfsögðu mikið áhyggjuefni því áfengi getur aukið líkurnar á að minnst sjö tegundir krabbameins komi upp hjá fólki. Meðal þeirra eru brjóstakrabbamein og ristilkrabbamein.
„Það er áhyggjuefni að svo fáir viti af krabbameinshættunni sem fylgir áfengi þegar það eru svo skýr tengsl við margar tegundir krabbameins,“ segir Mette Lolk Hanak, forstjóri forvarnardeildar dönsku krabbameinssamtakanna.
Hættan fylgir ekki bara mikilli áfengisneyslu, lítil neysla getur einnig skipt máli.