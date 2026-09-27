Þetta getur skipt meira máli en fólk heldur þegar lífið verður óbærilegt

Það getur verið ástin á gæludýrinu, sjónvarpsþáttur sem maður vill klára, tónleikar sem maður hlakkar til eða einfaldlega vonin um að morgundagurinn verði betri.
Ný rannsókn bendir til þess að litlu hlutirnir í lífinu geti haft mikið vægi þegar fólk glímir við sjálfsvígshugsanir. CBS News fjallaði um rannsóknina í síðustu viku.
Rannsóknin byggir á meira en 16 þúsund frásögnum fólks sem hafði glímt við sjálfsvígshugsanir og lýsingum þess á því hvað hefði hjálpað því að halda áfram.
Upphaf hennar má rekja til færslu á Reddit þar sem fólk sem áður hafði glímt við sjálfsvígshugsanir var spurt hvað hefði haldið því á lífi. Þúsundir svöruðu og frásagnirnar vöktu athygli Philips Resnik, prófessors við Institute of Advanced Computer Studies við Maryland-háskóla.
„Ég áttaði mig á því að þetta var ekki aðeins einstakt safn af frásögnum fólks heldur hugsanlega mikilvæg gögn sem við gætum greint og nýtt til að hjálpa öðrum,“ segir Resnik í samtali við CBS.
Hann og samstarfsfólk hans greindu meira en 16 þúsund svör. Niðurstöðurnar, sem birtar hafa verið í vísindatímaritinu Scientific Reports, leiddu í ljós fjögur meginþemu.
Vildi ekki særa sína nánustu
Eitt þeirra var umhyggja fyrir öðrum. Margir nefndu að þeir vildu ekki valda fjölskyldu sinni eða öðrum ástvinum sársauka. Gæludýr skiptu einnig máli og sumir nefndu ábyrgðina sem fylgdi því að eiga dýr sem treysti á þá.
Annað þema snerist um einfaldar ánægjustundir og afþreyingu, til dæmis tónlist, sjónvarpsþætti og tölvuleiki.
„Eitt af því áhugaverðasta sem kom út úr þessu var að litlir hlutir geta í raun haft mikil áhrif,“ segir Resnik.
Þriðja þemað var jákvæð framtíðarsýn. Þar gat eitthvað jafn einfalt og vonin um að líðanin yrði betri næsta morgun skipt máli. Aðrir sóttu von í trúarleg, andleg eða heimspekileg viðhorf.
Fjórða þemað voru neikvæðar tilfinningar á borð við ótta og reiði, sem gátu einnig átt þátt í því að halda fólki frá því að taka eigið líf.
Hvað hefur þú til að lifa fyrir?
Sálfræðingurinn Rebecca Resnik, sem vann að rannsókninni ásamt eiginmanni sínum, segir þetta mikilvæga niðurstöðu sem fagfólk gæti annars litið fram hjá.
„Þetta er í raun eitthvað mjög öflugt og við sem störfum við klíníska meðferð gætum misst af þessu,“ segir hún.
Hún segist nú, þegar hún metur sjálfsvígshættu, veita meiri athygli hlutum á borð við samband fólks við gæludýr sín eða eitthvað sem það hlakkar sérstaklega til.
Dese'Rae Stage, meðferðaraðili sem sjálf hefur lifað af sjálfsvígstilraun, telur að niðurstöðurnar geti nýst við þjálfun þeirra sem sinna fólki í sjálfsvígshættu.
Stage stofnaði verkefnið Live Through This fyrir 15 árum þar sem persónulegum frásögnum fólks sem lifað hefur af sjálfsvígstilraunir er safnað.
„Við viljum alltaf leiða fólk aftur að spurningunni: Hvað hefur þú til að lifa fyrir? Jafnvel þótt það sé minnsti hluturinn,“ segir Stage.
Hjá henni sjálfri eru það meðal annars börnin hennar tvö, tónlist og tónleikar.
„Ég held lista yfir hluti sem ég vil halda áfram að lifa fyrir og hluti sem ég hlakka til,“ segir hún.
Rannsóknin bendir þannig til þess að ástæðan til að halda áfram þurfi ekki alltaf að vera stór. Stundum getur gæludýrið, næstu tónleikar eða einfaldlega vonin um betri morgundag skipt meira máli en ætla mætti.
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Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.