Það getur skipt máli hvar í systkinaröðinni þú ert þegar kemur að líkunum á að veikjast

Það getur skipt máli hvar maður er í systkinaröðinni þegar kemur að líkunum á að fá sjúkdóma síðar á lífsleiðinni.
Þetta sýnir kortlagning á 5,1 milljón systkinapara. Berlingske skýrir frá þessu og vitnar í rannsókn sem hefur verið birt í vísindaritinu Nature Health.
150 sjúkdómar reyndust tengjast fæðingarröðinni og það eru fleiri en áður var talið. Vísindamennirnir segja að þetta sé í fyrsta sinn sem þetta hefur verið kortlagt kerfisbundið þvert yfir „sjúkdómslitrófið“.
Rannsóknin leiddi í ljós að elsta barnið er í meiri hættu en hin á að fá taugasálfræðilegar þroskaraskanir. Þar á meðal eru Tourett, einhverfa, kvíði, átröskun og ADHD.
Næsta barn á meira á hættu að þróa með sér misnotkun á örvandi efnum eða fá mígreni, nýrnasýkingu og magabólgu.
Af þeim 150 sjúkdómum, sem voru teknir með í rannsókninni, reyndist frumburðurinn í aukinni hættu á að fá 79 þeirra og næsta barn reyndist í aukinni hættu á að fá 71 þeirra.