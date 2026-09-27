Sonurinn frá helvíti – Sprengdi móður sína og 43 aðra í loft upp

Það var árið 1955 sem Jack Gilbert Graham, 23 ára, ók móður sinni, Daisie King, til Stapleton flugvallarins í Denver. King var á leið til Portland í Oregon. Áður en hún fór um borð í flugvélina setti Graham heimagerða sprengju, úr 25 dínamítstöngum, í ferðatöskuna hennar.
Því næst fór hann að tryggingasjálfsölum í flugstöðvarbyggingunni og keypti sex líftryggingar fyrir móður sína. Skráði hann sjálfan sig sem rétthafa trygginganna. Samtals voru tryggingarnar upp á 37.500 dollara.
Ellefu mínútum eftir flugtak sprakk Flug 629 frá United Airlines í loft upp. Logandi brakið féll niður á akur nærri Longmont í Colorado. Allir þeir 44, sem voru um borð, létust.
Lögreglan rakti upptök sprengingarinnar til farangursrýmisins. Þegar bakgrunnur King var skoðaður sáu lögreglumenn að sonur hennar átti sakarferil að baki. Hann hafði meðal annars verið dæmdur fyrir fölsun, þjófnað og tryggingasvik.
Graham var tekinn til yfirheyrslu en þvertók fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir í tösku móður sinna en að lokum játaði hann.
Þegar réttað var yfir honum sýndi hann litla sem enga iðrun. Hann var fundinn sekur um að hafa myrt móður sína og var dæmdur til dauða. Hann var tekinn af lífi í gasklefa í Colorado í janúar 1957. Hann var þá 25 ára.