Rússar sagðir ætla að ráðast á Spán, Frakkland eða Ítalíu

Bandaríska leyniþjónustan CIA hefur að sögn varað yfirvöld um að Rússar hafi í hyggju að ráðast á ríki við Miðjarðarhaf og eru Spánn, Frakkland og Ítalía talin líklega skotmörk.
Eru þeir sagðir ætla að ráðast á ríki við Miðjarðarhaf með drónum sem verða sendir á loft frá skipum. Spænska dagblaðið El Mundo skýrir frá þessu. Segir blaðið að yfirvöld í ríkjunum þremur hafi verið vöruð við þessu.
John Ratcliffe, forstjóri CIA, fór í óvænta ferð til Moskvu þann 25. ágúst en í kjölfar hennar var mörgum Evrópuríkjum að sögn tilkynnt um fyrirætlanir Rússa.
Heimildarmaður innan lettneska varnarmálaráðuneytisins sagði í samtali við El Mundo að Rússar geti notað Gerbera-dróna við slíkar árásir. Það er hægt að koma þeim fyrir í gámum um borð í skipum. Þeir geta flogið allt að 600 kílómetra.